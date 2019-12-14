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«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения Плющенко

15.12.2019 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла паузу в карьере. Эта новость вызвала большой резонанс в спортивном сообществе – ее прокомментировали многие известные фигуристы и тренеры. 

Спустя сутки после решения Загитовой ее тренерский штаб опубликовал пост в соцсетях, в котором ответил всем недоброжелателям. Отдельное обращение было адресовано Евгению Плющенко и Татьяне Тарасовой. 

«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения Плющенко
Фото: instagram.com/azagitova  

После заявления Алины Загитовой Татьяна Тарасова сказала, что ей жаль, что продолжительность спортивной жизни чемпионки ОИ измеряется тремя программами. «Конечно, она не вернется, я так думаю», – добавила легендарный тренер.  

Тарасова заявила, что Загитова не вернется в большой спорт (здесь подробнее). 

Евгений Плющенко в своем комментарии отметил, что ему кажется, что пауза взята также для того, чтобы определиться с тренерами – возможно, спортсменка перейдет в другую группу. «Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени».  

«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения Плющенко
Фото: instagram.com/azagitova

В ответ на эти заявления команда Этери Тутберидзе – тренера Алины Загитовой – опубликовала большой пост. В нем она призвала уважать решение спортсменки и тренерского штаба. 

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс». 

«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения Плющенко
Фото: instagram.com/teamtutberidze_

15 декабря Евгений Плющенко опубликовал большой пост, в котором ответил команде Тутберидзе. 

Олимпийский чемпион отметил, что был исключительно корректен в своих оценках и был удивлен реакции на его слова. Он также добавил, что никогда не пытался заманить к себе Алину Загитову, а тем более унизить тренеров в ее глазах. Плющенко отметил, что спортсменка сама несколько раз просила его подсказать ей что-то на шоу в Японии. «Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется, не собирался вмешиваться не в свою компетенцию. Все зависело лишь от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе – осваивать четверные прыжки». По словам спортсмена, на этом его мифическое «переманивание» закончилось. 

«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения Плющенко
Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Ответ Евгения Плющенко получился довольно большим. Но отдельным пунктом фигурист прокомментировал слова Тутберидзе в адрес Татьяны Тарасовой. «Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады, не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой, гения и великого тренера. К любым ее решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарным даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идет только во благо. Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки». 

«Слышать, а не обиженно надувать губки». Как развивался конфликт тренеров Алины Загитовой и Евгения ПлющенкоФото: instagram.com/t.a.tarasova

В конце спортсмен задал вопрос. 

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе Тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет». 

«Я остаюсь на льду». Алина Загитова рассказала, чем займется во время приостановки карьеры (читать далее).   

Люди в материале: Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Татьяна Тарасова
 
Теги: Новости
 
 
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла паузу в карьере. Эта новость вызвала большой резонанс в спортивном сообществе – ее прокомментировали многие известные...
 
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