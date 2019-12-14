Размечтались! В США заявили о способе доставки человека в любую точку Земли за час

Как сообщает РИА Новости, на заявление бывшего главы Учебного авицаионного командования на базе в Сан-Антонио в обратило внимание издание The Drive.





"Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее, чем за час", - сказал он.





При этом Кваст не стал уточнять, как именно функционирует это изобретение.







