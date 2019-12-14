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Размечтались! В США заявили о способе доставки человека в любую точку Земли за час

15.12.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Как сообщает РИА Новости, на заявление бывшего главы Учебного авицаионного командования на базе в Сан-Антонио в обратило внимание издание The Drive.

"Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее, чем за час", - сказал он.

При этом Кваст не стал уточнять, как именно функционирует это изобретение.


Как подчеркивает издание, заявление генерал-лейтенант прозвучало на фоне высказываний других американских военных о некоторых явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках, пишет ru.oxu.az
 
 
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Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые...
 
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