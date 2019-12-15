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7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Новогодние салаты без майонеза не менее вкусные, чем традиционные.

Майонез в салатах можно заменить йогуртом или оливковым маслом. Альтернатив масса, так еще и желудок скажет вам за это спасибо! Какими аппетитными салатами без майонеза украсить свой новогодний стол? 

Новогодний салат из рукколы с фетой 

Понадобится: руккола, фета, помидоры черри, маслины без косточек с заправкой винегрет.

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Салат из лосося, авокадо и грейпфрута

Любишь необычные сочетания? Приготовь этот яркий салат из слабосоленого лосося, зелени, авокадо и грейпфрута. Понадобится: грейпфрут или помело, авокадо, салатные листья, слабосоленое филе лосося, лимонный сок, оливковое масло, базилик.

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Салат из свеклы с авокадо и сыром 

Готовим салат из рукколы, запеченной свеклы, авокадо, грецких орехов и голубого сыра. Понадобится: свекла, авокадо, руккола, сыр, грецкие орехи, оливковое масло, лимонный сок.

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Салат Капрезе

Этот итальянский салат – самая простая и вкусная летняя закуска. Выбирай для Капрезе только спелые и сладкие помидоры. Понадобится: помидоры – 2 шт., моцарелла, базилик, оливковое масло.

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Греческий салат с красным луком

Вкусный салат из свежих овощей, оливок и сыра можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу на гриле. Понадобится: 4 помидора, огурец, оливки, красный лук, сушеный орегано, фета, оливковое масло.

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Цезарь с курицей

Понадобится: куриное филе, салатные листья, помидоры черри, 2 яйца, пармезан, горчица, оливковое масло, сухарики, винный уксус, лимонный сок.

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

Салат Вальдорф

Аппетитный салат из яблок, винограда, сельдерея, орехов и зелени с йогуртовой заправкой. Понадобится: грецкие орехи, йогурт, майонез, зелень петрушки, жидкий мёд, тертая цедра половины лимона, 2 яблока, сельдерей, листья салата, лимонный сок.  

7 супер рецептов новогодних салатов без майонеза

ont.by
 
 
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Новогодние салаты без майонеза не менее вкусные, чем традиционные. Майонез в салатах можно заменить йогуртом или оливковым маслом. Альтернатив масса, так еще и...
 
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