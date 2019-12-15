В Борисове легковушка влетела в столб: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с мачтой освещения в Борисове, сообщили в МЧС.





Происшествие случилось утром 16 декабря. По предварительной информации, водитель Great Wall ехала по улице Гагарина, не справилась с управлением и врезалась в столб.

В результате ДТП женщина оказалась заблокирована в салоне. Из автомобиля ее при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали.