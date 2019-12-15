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В Борисове легковушка влетела в столб: потребовалась помощь спасателей

16.12.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с мачтой освещения в Борисове, сообщили в МЧС.


Происшествие случилось утром 16 декабря. По предварительной информации, водитель Great Wall ехала по улице Гагарина, не справилась с управлением и врезалась в столб.

В результате ДТП женщина оказалась заблокирована в салоне. Из автомобиля ее при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали.

 
 
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С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали.
 
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