Астрологический прогноз на 2020 год для всех знаков зодиака

Источник материала: Навiны Камянеччыны

ОВЕН (21.03 — 20.04)

До середины февраля вам стоит быть осторожнее. Дело не в том, что начало года будет особенно сложным само по себе, а в том, что решения, принятые на ходу и без долгих раздумий, часто оказываются неверными. Могут беспокоить приближающиеся перемены, некоторым представителям знака кажется, что нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить существующее положение вещей. Но стоит взглянуть на ситуацию иначе – вероятно, вы увидите возможности, которых прежде не замечали.

С приближением весны ситуация меняется к лучшему. Март порадует и удачными совпадениями, и новыми идеями, и обретением уверенности в себе, которой в последнее время не хватало. Это подходящее время для того, чтобы начинать что-то принципиально новое, если вы готовы действовать быстро. Дело в том, что апрель принесет некоторые сложности, и если в это время вы будете делать только первые шаги в избранном направлении, то происходящее может и сбить с ног. Тем, кто уже прошел значительную часть пути, будет несколько проще преодолеть преграды.

Конец мая обещает перемены к лучшему во всех сферах жизни. В это время возможны необычные знакомства, встречи, благодаря которым вы на многие вещи станете смотреть не так, как раньше. Июнь сложится удачно, особенно для тех, кто в это время захочет с головой погрузиться в учебу и профессиональную деятельность.

С июля начинается сложный период, который продлится до конца года. Конечно, нельзя сказать, что все будет плохо: будут и удачные моменты, и совпадения, которыми вы сумеете воспользоваться, и какие-то приятные события в семье. Отношения с друзьями и другими близкими людьми становятся более тесными и глубокими. Отчасти это связано с тем, что вы становитесь более открытыми, часто заботитесь о чужом благополучии больше, чем о своем. Сентябрь даст шанс заметно улучшить свое финансовое положение, заключить выгодные сделки. Это благоприятное время для приобретения недвижимости, в том числе и для коммерческих целей.

Определенно порадует декабрь. В этом месяце может заметно измениться ваше окружение. В нем появятся новые люди, с которыми интересно и приятно будет вести дела. Не исключены новые влюбленности, начало романтических отношений.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Вас ждет хороший год. Особенно благоприятной и безоблачной обещает быть первая его половина. Правда, многое будет зависеть от того, как вы проведете начало января. Важно не терять здравомыслия в это время, не совершать необдуманных поступков. Если вы все же допустите ошибки, позже вас ждет несколько неприятных и напряженных недель. С другой стороны, именно они дадут возможность получить опыт, который пригодится позже.

В феврале может огорчить некоторый застой в делах, невозможность немедленно добиться успеха. Некоторые проекты просто не удается сдвинуть с мертвой точки, как вы ни стараетесь. Но весной ситуация изменится, в жизни зазвучат совершенно новые нотки. Наступит время вдохновения, легкости, увлекательной игры. С марта по июнь можно будет добиться успеха во многих делах, в том числе тех, что прежде не давались. Вероятны перемены к лучшему там, где вы на них и не рассчитывали. А вот в августе стоит быть внимательнее, поскольку этот месяц может принести проблемы во всех сферах жизни. Не исключено, что вы столкнетесь с серьезными трудностями, преодолеть которые сможете только благодаря поддержке близких.

Но октября дела будут отнимать много времени. Важно уделять внимание здоровью, потому что есть опасность переутомления. Вы рискуете совершенно выбиться из сил и заболеть, если не будете по-настоящему внимательны к себе.

Ноябрь и декабрь складываются удачно. Будет много интересных дел, вы по-настоящему увлечетесь тем, чем будете заниматься. В это же время вероятна вероятность каких-то необычных знакомств, встреч с людьми, которые будут играть важную роль в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Год начинается очень противоречиво и неровно. Январские события заставят вас подумать о том, верный ли путь вы выбрали, не ошиблись ли в людях, которых привыкли считать близкими по духу. Часто раздражают мелочи. Вы становитесь вспыльчивыми, часто позволяете себе резкие замечания, не задумываясь о том, что они кого-то могут обидеть. Февраль мало чем будет лучше – вас ждут испытания, трудности, многочисленные споры и выяснение отношений.

Позже вас ждет несколько спокойных месяцев; до июня вряд ли возникнут трудности. Весна благоприятна для новых знакомств, поиска союзников и единомышленников. Возможны новые романтические увлечения, не исключено и пробуждение сильных чувств.

Лето заставит понервничать. Это сложное время для работы и учебы, для решения коммерческих вопросов. Там, где вы рассчитываете быстро достичь нужного результата, события часто развиваются не в самом благоприятном ключе. Не исключено, что и сентябрь сложится похожим образом – вам придется бороться за успех, причем порой с очень сильными противниками.

Уже октябрь будет значительно проще, а в дальнейшем влияние позитивных тенденций будет только усиливаться. Последние месяцы года полны новых возможностей, которые вы не захотите упустить. Заметно меняются к лучшему и деловые, и личные отношения; это позволяет вам чувствовать себя гораздо увереннее.

РАК (22.06 — 22.07)

В начале 2020 вам стоит быть внимательнее: первые месяцы года непросты. Многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках, принимать взвешенные решения и сохранять душевное равновесие, как бы ни складывались обстоятельства. Вы для многих становитесь опорой, не только близкие люди, но и случайные знакомые часто нуждаются в вас. Однако некоторым Ракам при этом не хватает времени на собственные дела; представители снова и снова откладывают их, а потом ругают себя за это.

Более благоприятный период начнется с середины апреля. Конечно, не все проблемы решатся сразу, не все само собой сложится наилучшим образом. Вам придется приложить немало усилий – но будет понятно, что они не напрасны. Вероятны приятные встречи, будут радовать разговоры с друзьями. Можно обсудить очень многие вопросы, тревожившие вас прежде, найти их решение. Именно в это время появляются важные планы на будущее.

В первые дни октября влияние позитивных тенденций пойдет на спад, как и деловая активность. Конец года окажется не слишком плодотворным. Но за несколько спокойных месяцев вы сможете восстановить силы, решить какие-то домашние вопросы, позаботиться о себе и близких.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Начало года благоприятно. Первые месяцы 2020 дают возможность сделать то, что не получалось раньше, исправить какие-то старые ошибки. Не исключен значительный прорыв в деле, которое все, кроме вас, считали почти безнадежным. В это время хорошо принимать какие-то решения, касающиеся будущего – это касается и профессиональной сферы, и сугубо личных вопросов. Например, некоторые Львы именно в это время задумаются о вступлении в брак или приобретении недвижимости.

Март и апрель будут складываться довольно напряженно. Тут лучше не планировать ничего серьезного и важного, потому что мелкие дела будут отнимать массу сил. К тому же обстоятельства часто складываются против вас. Важно вовремя понять, что не стоит тратить энергию на борьбу с ними – лучше просто подождать.

В июне станет полегче, хотя некоторые проблемы еще будут напоминать о себе. А позже начнется более благоприятный и легкий период, открывающий широкий простор для творчества. До конца года вы успеете сделать массу интересных и необычных вещей, если будете изобретательны и решительны, не побоитесь нарушать традиции.

В декабре особенно важно прислушиваться к себе. Это месяц, когда от ваших решений и поступков будет зависеть, изменится ли жизнь или будет идти по-прежнему.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Год начинается хорошо, в первые его месяцы звезды определенно будут к вам благосклонны. Стоит иметь в виду, что инициативу желательно проявлять уже в январе. Возможно, вам придется подталкивать других к решительным действиям – или вдохновлять на то, на что они прежде не решались. В обоих случаях имейте в виду: стараться вы будете не зря. Возможно, именно в это время у вас появятся единомышленники, вместе с которыми вы будете воплощать в жизнь свои самые смелые планы. Особое внимание стоит обратить на март. Этот месяц дает шанс достичь настоящего прорыва в делах. Действовать нужно будет быстро и бесстрашно, но разумно. Если не допустить ошибок, будет возможность осуществить планы, которые вы вынашивали много лет.

С апреля влияние негативных тенденций начнет усиливаться, и до сентября вам придется бороться с ними. Многое будет даваться труднее, чем обычно. Появится – и станет привычным – ощущение, что вы постоянно плывете против течения, все время с чем-то или с кем-то сражаетесь. Это утомительно, но останавливаться нельзя. Продолжайте движение вперед, и у вас все получится.

Период, обещающий самые большие успехи, начнется в октябре. Вы будете приятно удивлены возможностями, которые он откроет. Их будет много и в деловой сфере, и в области личных отношений. Можно двигаться вперед так быстро, как хочется; достижение целей дается куда легче, чем вы могли ожидать.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Год благоприятный, но беспокойный. Многое будет зависеть от того, насколько быстро вы способны переключаться с одного дела на другое. Особенно показательна в этом смысле первая половина 2020, когда ситуация меняется часто, приоритеты то и дело меняются, к тому же на ваши решения постоянно пытаются повлиять другие люди. Тут многие растерялись бы, а вам удается лавировать, учитывать интересы всех (и свои собственные тоже), находить выходы из почти тупиковых ситуаций.

События первой половины года могут заметно повлиять на ваше отношение к жизни. Вы станете на многие вещи смотреть по-другому. Могут измениться глобальные цели, не исключено, что вы откажетесь от планов, которые прежде были для вас очень важны.

Вторая половина года дает немного расслабиться. Поддержка звезд становится более значительной, благодаря ей вы быстрее добиваетесь успеха, реже оказываетесь в сложном положении.

Самое интересное – это встречи, которые ждут вас в последние месяцы 2020. Именно благодаря им вы поймете, что приняли правильные решения, поступили именно так, как нужно было. Да, у вас будут основания гордиться собой.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

В начале января вас ждет несколько неприятных моментов. Чаще всего трудности возникают не по вашей вине, но это не важно – справляться-то с ними приходится вам. Не тратьте время на поиски виноватых, сосредоточьтесь на достижении цели; так вы гораздо быстрее справитесь с ситуацией, гораздо меньше энергии потратите напрасно.

Февраль, март и апрель сложатся удачно. Это время везения, период, когда вы не только чувствуете поддержку звезд, но и используете ее себе на благо. Хорошо начинать новое или что-то кардинально менять, можно делать то, что прежде казалось невозможным. Окружающие больше доверяют вам, чаще делятся секретами и делают интересные предложения.

С мая начинается более сложный период. Он может продлиться до середины осени; вам не стоит падать духом. Да, многое будет даваться сложнее, чем обычно. Но у вас достаточно сил и знаний, чтобы справиться с ситуацией, да и помощь друзей нельзя недооценивать. Важно обратить внимание на то, как складываются личные отношения. Тут могут появиться проблемы, которые долго не дадут покоя, если не решить их вовремя.

Период свершений и нелегких, но важных побед начнется в октябре и продлится до конца года. Вам предстоит многому научиться за несколько месяцев, пересмотреть свое отношение к тому, что казалось привычным. Не исключено, что вы узнаете нечто совершенно новое о людях, которые вас окружали, и поймете, как строить общение с ними, чтобы оно было приятным и полезным всем.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Начинается год благоприятно. Первые его месяцы дают вам возможность многому научиться, получить знания, которые пригодятся и в работе, и в жизни в целом. Некоторые Стрельцы поймут, что готовы изменить сферу деятельности, взяться за что-то принципиально новое. Другие представители знака увидят возможности, которых не замечали прежде, и не побоятся ими воспользоваться. Это время, когда к интуиции стоит прислушиваться во всем – она не подводит ни в личных, ни в деловых отношениях. Труднее будет с марта по август, и в основном потому, что в это время вам нужно будет многое сделать. Дела, заботы и задачи растут как снежный ком. Вы стараетесь быстрее довести начатое до конца, но как только справляетесь с чем-то одним, сразу появляется другое. Кто-то на вашем месте сдался бы и выбился из сил, но вы продолжаете добиваться своего, ставите перед собой все более высокие цели. Несмотря на влияние неблагоприятных тенденций, у вас есть шанс одержать очень важные победы, так что не сдавайтесь, даже если будет тяжело. Конец года обещает быть более спокойным, легким и радостным. Это время, когда желания исполняются, у вас хорошо получается то, что прежде не удавалось. Могут открыться новые перспективы в профессиональной сфере. Но и личные отношения будут складываться гармонично, едва ли у вас появятся причины жаловаться.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Год будет беспокойным, сложным, интересным и окрыляющим. Скучать вам определенно не придется. Все, что происходит, больше всего напоминает приключение или захватывающую игру, исход которой может быть любым. Многое зависит от вас, но в чем-то приходится полагаться на волю случая, и для вас это большой стресс. Хочется все контролировать, но такой возможности почти не будет; также стоит иметь в виду, что события этого года могут кардинально поменять ваши планы и взгляды.

До апреля собирайте информацию, старайтесь общаться с разными людьми, ищите нестандартные решения. Важно внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Дело в том, что многие события влияют на вас, и нужно понимать, как и почему это происходит. Разберитесь – и до середины лета вы сможете достичь какой-то из самых важных своих целей, правильно расставить акценты в отношениях с окружающими, что-то заметно поменять в жизни.

С мая по август вас ждет напряженный период. Нужно будет все время торопиться, а недавние союзники могут мешать вам, нарочно или нет, сбивать с толку. К тому же нужно принимать много решений одновременно; вам это совсем не нравится.

Оставшиеся месяцы благоприятны, но и они не позволяют просто расслабиться и ничего не предпринимать: нужно работать, причем часто больше, чем вы предполагали. Но тут вы вряд ли станете жаловаться. Цель близка и понятна, все возможности изучены, планы составлены – остается только действовать, а вам это всегда нравилось.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Ожидать от этого года многого будет ошибкой. Двойной ошибкой будет рассчитывать на то, что успехи придут легко. Куда вероятнее другое – что вам придется бороться и с обстоятельствами, и с сильными противниками, чтобы достичь нужных результатов. При этом в течение года будет несколько благоприятных моментов, когда можно получить желаемое очень быстро и почти без усилий; если вам удастся поймать эту волну и вовремя начать действовать, многое сложится куда проще.

Первый период, когда могут открыться такие возможности, приходится на середину марта. Тут важно обращать внимание скорее на деловые отношения, полезные связи, потому что успех приходит благодаря людям, которые ценят и знают вас как профессионала, надежного специалиста, человека, на которого можно положиться.

Май и начало июня по-своему хороши. Тут в центре внимания будут личные отношения. Их можно заметно изменить к лучшему, вовремя проявив инициативу. Но прежде, чем что-то делать, вам нужно разобраться в своих чувствах, убедиться, что вы не строите иллюзий.

Еще один месяц, когда можно поймать удачу – октябрь. Скорее всего, в данном случае речь будет идти о финансах, успехе в коммерческой деятельности, каких-то удачных крупных сделках, покупках, которые качественно изменят жизнь.

Остальные же месяцы будут не то чтобы плохими, но утомительными. Много забот и рутины, а времени на себя и близких маловато. Но если вы все же будете уделять внимания людям, которыми дорожите, жизнь станет заметно приятнее.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Год будет противоречивым и неоднозначным – вам понравится. Люди часто оказываются не теми, кем кажутся, события то и дело приобретают неожиданный оборот, приходится постоянно изобретать и выдумывать нечто новое. Вряд ли кто-то, кроме вас, чувствовал бы себя в таких обстоятельствах как рыба в воде. А вы ничего, справляетесь.

Начнется год с каких-то непростых ситуаций на работе. Помните, что во всем происходящем не последнюю роль сыграют симпатии и антипатии, причем не обязательно ваши. Часто то, что о вас думают другие, оказывается важнее ваших знаний, опыта, профессионализма. Умение произвести нужное впечатление, создать правильный имидж вам очень пригодится.

Почти вся весна пройдет в работе – интересной, захватывающей, но временами утомительной. Не забывайте заботиться о себе. Хорошо бы запланировать какие-то профилактические и оздоровительные мероприятия, поездку на отдых. От этого будет зависеть ваше самочувствие в течение следующих месяцев.

Июнь и июль могут не оправдать ожиданий, а вот август окажется по-настоящему летним, полным ярких впечатлений. Будет возможность отлично провести время, с кем-то познакомиться, побывать в необычных местах. Для путешествий конец лета хорошо подходит.

Оставшаяся часть года хороша для того, чтобы неспешно, расслабленно, но целенаправленно делать то, что полезно вам и другим. Это хорошее время, когда в работе можно добиваться успехов, не выбиваясь из сил, а в личных отношениях многое прекрасно складывается само собой, если вы никак этому не мешаете.

Гороскоп от horo.mail.ru .