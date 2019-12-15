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«Найдите виновных и увольте»: Лукашенко напомнил о своих поручениях по первой и второй МКАД
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко потребовал навести порядок на первой и второй кольцевой дороге и уволить тех, кто не выполнил поручения, которые он давал ранее. Об этом
На совещании с силовиками по административной ответственности глава государства напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения, в частности, на минских кольцевых дорогах.
— Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей, — потребовал Александр Лукашенко.
Напомним, в сентябре 2014 года президент высказался о
Тогда же мы спросили у пользователей, стоит ли повышать скорость на кольцевой до 120 км/ч. Большинство читателей высказались за сохранение ныне существующего скоростного режима — 90 км/ч.
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На совещании с силовиками по административной ответственности глава государства напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения, в частности, на...
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