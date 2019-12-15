«Найдите виновных и увольте»: Лукашенко напомнил о своих поручениях по первой и второй МКАД

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал навести порядок на первой и второй кольцевой дороге и уволить тех, кто не выполнил поручения, которые он давал ранее. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На совещании с силовиками по административной ответственности глава государства напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения, в частности, на минских кольцевых дорогах.

— Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей, — потребовал Александр Лукашенко.

Напомним, в сентябре 2014 года президент высказался о возможности повышения разрешенной скорости на МКАД до 120 км/ч и поручил рассмотреть этот вопрос. Эксперты позже поясняли AUTO.TUT.BY, что такая скорость на МКАД сегодня не нужна, но при соблюдении определенных условий не исключена. И уже через месяц в левой полосе МКАД на некоторых участках разрешили движение со скоростью 100 км/ч.

Тогда же мы спросили у пользователей, стоит ли повышать скорость на кольцевой до 120 км/ч. Большинство читателей высказались за сохранение ныне существующего скоростного режима — 90 км/ч.