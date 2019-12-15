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Фильмы, сериалы, мультики и хиты, которые белорусы чаще всего «яндексили» в 2019 году

16.12.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поисковая система «Яндекс» назвал фильмы, сериалы, мультфильмы и треки, которые белорусы чаще всего искали в 2019-м. Теперь мы знаем, что вы «яндексили» весь этот год.


Кадр из мультсериала «Любовь, смерть и роботы»

Топ фильмов от «Яндекс» возглавила супергеройская лента «Мстители: Финал». Кроме нее, с комиксами так или иначе связаны еще три фильма из десятки. Среди сериалов наибольший интерес у белорусских пользователей вызвали финальный сезон «Игры престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO.

Топ-10 фильмов, которые белорусы чаще всего искали в «Яндексе» в 2019 году Топ-10 сериалов, которые белорусы чаще всего искали в «Яндексе» в 2019 году
1. Мстители. Финал
2. Форсаж: Хоббс и Шоу
3. Человек-паук: Вдали от дома
4. Джокер
5. Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители
6. Джон Уик 3
7. Капитан Марвел
8. Оно 2
9. Аладдин
10. Алита: Боевой ангел		 1. Игра престолов
2. Чернобыль
3. Жуки
4. ИП Пирогова
5. Султан моего сердца
6. В клетке
7. Мылодрама
8. Дылды
9. Полярный
10. Другие

Самым популярным мультиком года стал ремейк «Короля Льва». Половину топа заняли франшизные продолжения ранее вышедших анимационных блокбастеров. Список популярных треков возглавил хит «Зацепила» Артура Пирожкова. В топ попала и песня минчанина Тимы Белорусских. Единственная англоязычная композиция в музыкальном рейтинге — трек bad guy американской певицы Билли Айлиш.

Топ-10 мультфильмов, которые белорусы чаще всего искали в «Яндексе» в 2019-м Топ-10 хитов, которые белорусы чаще всего искали в «Яндексе» в 2019-м
1. Король Лев
2. Тайная жизнь домашних животных 2
3. Как приручить дракона 3
4. Ванпанчмен
5. Восхождение героя щита
6. Angry Birds в кино 2
7. История игрушек 4
8. Семейка Аддамс
9. Холодное сердце 2
10. Любовь, смерть и роботы		 1. Артур Пирожков — Зацепила
2. Артур Пирожков — #Алкоголичка
3. Artik&Asti, Артём Качер — Грустный дэнс
4. RASA — Пчеловод
5. Тима Белорусских — Витаминка
6. Егор Крид — Сердцеедка
7. «Ленинград» — Кабриолет
8. Billie Eilish — bad guy
9.GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе
10. Джаро&Ханза — Королева танцпола

К слову, Google тоже раскрыл самые популярные фильмы и сериалы по поисковым запросам. Вот они все — в одном месте.

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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