ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерия пожаловалась на российские дороги после трех ДТП сына за неделю

16.12.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Певица Валерия в эфире шоу «Ты не поверишь!» пожаловалась на экстремальные российские дороги после трех ДТП с участием сына. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ, кратко о ней пишет lenta.ru.


Артистка рассказывала, что 21-летний Арсений Шульгин попал в аварию рядом с Санкт-Петербургом. Звезда выразила недовольство тем, что платная скоростная трасса, по которой он ехал, не была посыпана реагентами. Из-за похолодания на трассе образовалась ледяная корочка. «Конечно, сразу приехала ГАИ — тесты брать. Но они [Арсений со спутницей] были абсолютно трезвые. Они вообще все зожники. Там даже что-то искать — это смешно», — отметила Валерия.

Исполнительница пояснила, что сын не был пристегнут, поэтому во время ДТП ударился головой и разбил губу. У его девушки диагностировали двойной перелом руки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 7 Ноя 2019 в 1:19 PST

Всего за последнюю неделю Арсений Шульгин трижды попадал в аварии. Когда молодой человек возвращался из больницы после ДТП вблизи Санкт-Петербурга, автомобиль, в котором он ехал, врезался в автобус.

15 декабря он выложил видео с места очередного ДТП, подписав ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».
 
Новости дня
Новости разные
 
Фильмы, сериалы, мультики и хиты, которые белорусы чаще всего «яндексили» в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика