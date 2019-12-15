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Валерия пожаловалась на российские дороги после трех ДТП сына за неделю
Источник материала: Tut.by
Певица Валерия в эфире шоу «Ты не поверишь!» пожаловалась на экстремальные российские дороги после трех ДТП с участием сына. Запись передачи
Артистка рассказывала, что 21-летний Арсений Шульгин
Исполнительница пояснила, что сын не был пристегнут, поэтому во время ДТП ударился головой и разбил губу. У его девушки диагностировали двойной перелом руки.
Всего за последнюю неделю Арсений Шульгин трижды попадал в аварии. Когда молодой человек возвращался из больницы после ДТП вблизи Санкт-Петербурга, автомобиль, в котором он ехал, врезался в автобус.
15 декабря он выложил видео с места очередного ДТП, подписав ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».
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«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».
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