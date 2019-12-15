Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Смотреть бесконечно можно на две вещи – как горит огонь и как танцует «KUTAISI»! Государственный ансамбль песни и танца Грузии на сцене ДК профсоюзов в Бресте 15 декабря представил блистательную программу.





Видеть и слышать грузинский ансамбль в живую в разы круче, чем по телевизору. Потому что экран не передаст ощущение чуда, рождающегося на твоих глазах. И ту восхитительную энергетику грузинского искусства, которая уходит со сцены и, начиная с первого ряда зрителей, всепоглощающей волной проходит по залу после каждого номера концертной программы, раз за разом увеличивая концентрацию любви, восторга, восхищения у каждого пришедшего на концерт.





Вот уже несколько десятков лет «KUTAISI» (художественный руководитель и директор ансамбля – Зураб Сихарулидзе) соблюдает национальные фольклорные традиции, преумножая их не только с помощью молодых и отчаянных танцоров и танцовщиц, но и с помощью невероятно красивых и мощных голосов грузинских певцов и виртуозных музыкантов. В воскресный вечер артисты продемонстрировали брестчанам высочайший профессионализм и блестящее техническое мастерство в исполнении танцев, песен, игры на музыкальных инструментах. Достойное выступление обладателя Гран-при нескольких международных фестивалей, лауреата многочисленных конкурсов!

Зал завороженно следил за исполнением таких знаменитых танцев, как «Сванский», «Аджарский», «Осетинский», «Картины старого Тбилиси», зрелищными фехтовальными боями и многим другим. А еще замирал, слушая уникальные грузинские песни: «Салагобо», «Цхеноснури», а уже при первых аккордах «Сулико» взорвался аплодисментами. Как восторженно публика приняла «Касiў Ясь канюшыну» и вовсе говорить не приходится…









Искрометная зажигательная программа никого не оставила равнодушным. Да и как остаться спокойным, если на сцене танцовщицы словно плывут по ней (даже казалось, что сцену переделали под выступление грузинского ансамбля, и это не девушки по ней движутся, а какие-то невидимые дорожки скользят у них под ногами, артистки же просто стоят!). Как удержать эмоции, когда танцоры буквально летают в воздухе?! За быстротой движений великолепных танцовщиков порой было сложно уследить, а от знаменитой грузинской традиции многоголосного пения нельзя было удержать трепет в сердце.

Танец за танцем словно «KUTAISI» творил неповторимый узор грузинского колорита, переплетая сюжеты из истории, традиции своего народа, даря публики свое искусство. И многократное «Браво!», и многоразовые овации говорили об одном – публика в восторге. Поэтому зал и не отпускал «KUTAISI» со сцены после финального номера, стоя благодарил артистов, снова и снова выходящих на поклон.

«KUTAISI», приезжай еще!















































































































































































































