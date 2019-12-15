ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Смотреть бесконечно можно на две вещи – как горит огонь и как танцует «KUTAISI»! Государственный ансамбль песни и танца Грузии на сцене ДК профсоюзов в Бресте 15 декабря представил блистательную программу.

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Видеть и слышать грузинский ансамбль в живую в разы круче, чем по телевизору. Потому что экран не передаст ощущение чуда, рождающегося на твоих глазах. И ту восхитительную энергетику грузинского искусства, которая уходит со сцены и, начиная с первого ряда зрителей, всепоглощающей волной проходит по залу после каждого номера концертной программы, раз за разом увеличивая концентрацию любви, восторга, восхищения у каждого пришедшего на концерт.

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Вот уже несколько десятков лет «KUTAISI» (художественный руководитель и директор ансамбля – Зураб Сихарулидзе) соблюдает национальные фольклорные традиции, преумножая их не только с помощью молодых и отчаянных танцоров и танцовщиц, но и с помощью невероятно красивых и мощных голосов грузинских певцов и виртуозных музыкантов. В воскресный вечер артисты продемонстрировали брестчанам высочайший профессионализм и блестящее техническое мастерство в исполнении танцев, песен, игры на музыкальных инструментах. Достойное выступление обладателя Гран-при нескольких международных фестивалей, лауреата многочисленных конкурсов!

Зал завороженно следил за исполнением таких знаменитых танцев, как «Сванский», «Аджарский», «Осетинский», «Картины старого Тбилиси», зрелищными фехтовальными боями и многим другим. А еще замирал, слушая уникальные грузинские песни: «Салагобо», «Цхеноснури», а уже при первых аккордах «Сулико» взорвался аплодисментами. Как восторженно публика приняла «Касiў Ясь канюшыну» и вовсе говорить не приходится…

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Искрометная зажигательная программа никого не оставила равнодушным. Да и как остаться спокойным, если на сцене танцовщицы словно плывут по ней (даже казалось, что сцену переделали под выступление грузинского ансамбля, и это не девушки по ней движутся, а какие-то невидимые дорожки скользят у них под ногами, артистки же просто стоят!). Как удержать эмоции, когда танцоры буквально летают в воздухе?! За быстротой движений великолепных танцовщиков порой было сложно уследить, а от знаменитой грузинской традиции многоголосного пения нельзя было удержать трепет в сердце.

Танец за танцем словно «KUTAISI» творил неповторимый узор грузинского колорита, переплетая сюжеты из истории, традиции своего народа, даря публики свое искусство. И многократное «Браво!», и многоразовые овации говорили об одном – публика в восторге. Поэтому зал и не отпускал «KUTAISI» со сцены после финального номера, стоя благодарил артистов, снова и снова выходящих на поклон.

«KUTAISI», приезжай еще!

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

Ансамбль песни и танца «KUTAISI» зажег в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Смотреть бесконечно можно на две вещи – как горит огонь и как танцует «KUTAISI»! Государственный ансамбль песни и танца Грузии на сцене ДК профсоюзов в Бресте 15...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОАО “Кобринский МСЗ” обладатель Гран-при конкурса “Лучшая продукция года-2019” за стабильное качество продукции!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика