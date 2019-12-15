▶ Шенгенская виза для белорусов может подешеветь до 35 евро уже в 2020 году, сообщили в МВД.
Как рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, белорусская сторона закончила все процедуры по подписанию визового соглашения с ЕС. Теперь Еврокомиссия должна дать сигнал для подписания и ратификации соглашения. Соглашение могут подписать в следующем году.
"В настоящее время мы ждем соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии для того, чтобы физически и юридически подписать это соглашение, провести все государственные процедуры по ратификации обоих соглашений, обменяться ратификационными грамотами", – сказал Бегун.
Сейчас белорусы платят визовый сбор в размере 60 евро.После вступления соглашения в силу шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Белорусам станет проще получать визы в ЕС на 1, 2 года и до 5 лет,