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Зима не торопится. На этой неделе в Беларуси будет тепло

16.12.2019 13:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зима не торопится. На этой неделе в Беларуси будет тепло

фото: narodna-pravda.ua

В стране будет преобладать антициклональный характер погоды, которая ожидается теплой по меркам декабря.

Осадки ожидаются лишь в конце недели – их принесут атмосферные фронты с Западной Европы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.  

Во вторник кратковременные осадки пройдут в северной части Беларуси. Температура воздуха ночью – от минус 1 до плюс 4, днем -  3-9 градуса выше нуля. В среду ночью от нуля до плюс 5, ночью - 3-10 градусов тепла. В четверг также от минус 1 до плюс 4, днем – 1-6 градусов выше нуля. В пятницу по западу страны прогнозируются небольшие кратковременные дождь и мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 4 градусов по юго-западу страны. Днем – от минус 2 до 4 тепла, на юго-западе – до плюс 7.

В субботу и воскресенье ожидаются дождь и снег. Минимальная ночная температура по-прежнему – минус 1. Днем в выходные будет от 2 до 8 градусов тепла.

 
 
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В стране будет преобладать антициклональный характер погоды, которая ожидается теплой по меркам декабря.
 
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