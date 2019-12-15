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История дома в Грушевке, который построили за 45 дней, а отремонтировать не могут за год

16.12.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехэтажку, расположенную в 3-м Железнодорожном переулке в Грушевке в Минске, так и не снесли, хотя и обещали. Дом построили накануне войны для работников обойной фабрики. В те времена о таком жилье можно было только мечтать: в квартирах был водопровод, канализация и ванные. Сейчас даже сами жильцы признают: дом за восемьдесят лет износился настолько, что в нем уже страшно жить. Понимали это и градостроители, когда в 2014 году определили его под снос, но потом все «переиграли» и оставили как есть. Видимо, чтобы дом смотрелся хорошо на фоне новостройки и чего доброго не развалился, его решено было капитально отремонтировать за три месяца. Ремонт идет уже год, обнажая в стареньком доме новые проблемы. На этот раз — гнилые перекрытия, которые надо менять с выселением жильцов. Большая история маленького дома и глобального капремонта — в материале REALTY.TUT.BY.


Строили 45 дней, простоял 80 лет

Константин Гаркун — коренной минчанин. Его прадедушка и дедушка работали на обойной фабрике. В конце 30-х фабрика как раз построила в Грушевке трехэтажный дом со всеми удобствами для своих сотрудников.

В этом доме получили трехкомнатную квартиру прадедушка и прабабушка Константина Гаркуна. Позже к ним пришли жить молодожены — дедушка Константина Александр Гаркун женился на враче-стоматологе Евгении.


По сведениям Константина, их дом был построен в 1937 году. Но есть и другая версия: трехэтажный кирпичный дом на пересечении 3-го Железнодорожного переулка и Разинской был возведен ударными темпами за 45 дней и сдан 22 июля 1939 года (информация об этом доме есть в материале «Урочище Грушевка» на сайте «Минск старый и новый». — Прим. TUT.BY).

— Об этом не слышал, и сейчас, к сожалению, не у кого уже и спросить: из старожилов осталась лишь моя мама, которая здесь родилась и живет до сих пор. Все, что помню из рассказов деда, — это то, как наш дом чуть было не разбомбили в конце войны во время операции «Багратион». Ночью работали бомбардировщики — женские полки «ночных ведьм», а днем — штурмовики. Напротив дома был палисадник — там упала и разорвалась бомба. До этого момента дедушка всех своих успел выгнать из дома, а сам так и замер в проеме. Дом, рассказывал он, резко качнулся, как маятник, но устоял. Говорил еще, что в войну в нашем доме жили немецкие офицеры, занимали первый и второй этажи. Наша семья с родственниками, а также соседи — на третьем. Немцы также занимали и все здание детского сада, оно находилось во дворе.


Константин Гаркун

По описанию дом все же подходит к тому, что было в газете: 12-квартирный, с водопроводом, канализацией и ванными. До конца 60-х годов тут было печное отопление. Котлы стояли в ванных комнатах, их топили дровами и брикетом. За каждой квартирой был закреплен небольшой сарайчик во дворе. Сараи снесли во время строительства многоэтажки во дворе, однако их еще можно встретить в Грушевке возле двухэтажек.


В этой квартире жил дедушка Константина, который до войны работал на обойной фабрике

Валентина Борисевич тоже родилась в этом доме. Ее дедушка — Александр Васильевич Борисевич — до войны был директором обойной фабрики. Жили Борисевичи на первом этаже второго подъезда.

— Дедушка руководил фабрикой недолго: после войны прислали нового директора, с дипломом, а Александр Васильевич стал заведующим по производству. Помню, у нас даже фотография была: стоят три человека с поднятыми над головой руками и держат обои — так их сушили. А вот дедушка Константина Гаркуна Александр вместе с Борисом Шамко, мастером обоепечатной машины и соседом по подъезду, выпустили первую трубку обоев после войны.

Кстати, не все жильцы работали на фабрике. Например, в 10-й квартире жил главный инженер Минского радиозавода Степан Волчок. Ему от завода дали новенькую бежевую «Волгу» с оленем впереди. Помню, что было это в тот год, когда Гагарин космос покорил. Точно, в 1961-м. Машина стояла у подъезда, и мы боялись даже к ней прикоснуться.


Когда-то оба подъезда в доме были проходными. Со временем парадные входы, что смотрят на Железнодорожный переулок, заложили, а на их месте сделали квартирки. Их давали работникам в качестве временного жилфонда. Удобств там не было, туалет для жильцов был на улице возле сарайчиков. Из-за этого изменилась и нумерация: появились квартиры с буковой «а» — 1а и 6а. По словам жильцов, они стоят бесхозными уже лет десять, а может, и больше. Впрочем, это и так видно по разбитым стеклам и заваленным всяким хламом комнатам.

На первом этаже много лет работала аптека. Она располагалась в центральной части дома, имела два входа — со стороны переулка и со двора. В 1995 году часть неиспользуемых помещений аптеки были переведены в жилой фонд. Разрешение на это дали и проектировщики, и чиновники.


Так сейчас выглядит вход в аптеку. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это была идея моей жены, она тогда работала заваптекой, — рассказал Станислав Степанович, хозяин квартиры. —  Из лаборатории и склада вышло три комнаты, санузел и отдельный вход в квартиру. Аптека еще какое-то время работала, до сих пор еще сохранилась часть дорожки к ее входу со стороны переулка.


У Станислава Степановича квартира с отдельным входом

К квартире Станислава Степановича вернемся чуть позже, поскольку именно во время капремонта пенсионер испытал самые яркие эмоции за всю жизнь в этом доме.

Капремонт с неожиданным продолжением

Маме Константина Людмиле Александровне немного за семьдесят, она всю жизнь живет в этом доме. Константин вспоминает, что когда вернулся из армии в 1987 году, его долго не могли прописать в родительской квартире.

— Отказывали, потому что дом шел на снос. Прописался только благодаря вмешательству военкома. Это я к тому, что уже тогда дом планировали сносить. И с того времени у нас накопилась уйма таких документов.


Последнее предупреждение о сносе жильцы получали в 2014 году. Вместо их дома планировался паркинг для многоэтажки, строящейся по соседству с 2012 года. Застройщиком было «Минское городское жилищное хозяйство», которое никак не могло сдать дом вовремя и постоянно переносило сроки. Дольщики писали во все инстанции, обращались к президенту и лишь в 2016 году получили ключи.

С трудом сдав дом в эксплуатацию, застройщик отказался от планов строить паркинг и, соответственно, сносить трехэтажку. Правда, к тому времени вид у нее, особенно на фоне новостройки, был плачевным: краска облезла, штукатурка осыпалась, по фасаду и фундаменту пошли трещины.


Дом до капитального ремонта. Фото предоставлено Константином Гаркуном

— Как же мы все удивились, когда город решил поставить наш дом на капитальный ремонт! И как узнали! Нас собрали за день до начала, 31 августа 2018 года, объявили о начале капремонта, сказали, что уложатся в три месяца — и все, — негодует Константин. —  Сумму, выделенную на капремонт, увидели уже в договорах — около 243,5 тысячи рублей. Мы считали, что, грубо говоря, в долларовом эквиваленте это где-то 115 тысяч — выходит по 10 тысяч на квартиру (сейчас в доме 11 квартир). Потом, мы это точно знаем, деньги из бюджета еще добавлялись, потому что их якобы не хватило. Но куда они ушли?

Константин поднимается по лестнице в квартиру матери и по пути показывает все строительные ляпы: коробка есть, двери так и не установлены; двойные стеклопакеты в неотапливаемом подъезде вместо обычных; потёки на потолке, следы неоднократного залития чердака, так и остались на своем месте.


Вход на чердак

— В доме за счет капремонта заменили трубы водоснабжения, и то лишь до квартиры, внутри людям все пришлось оплачивать самим, а также в экстренном порядке покупать котлы и плиты. Конечно, не все успели это сделать вовремя — какой пенсионер с ходу найдет 800 долларов на котел и еще деньги на новую плиту? Зато у коммунальщиков нашлась еще одна причина сдвинуть сроки капремонта. В итоге прошел год, но он так и не завершился. Теперь у нас новая беда: будут менять межэтажные перекрытия, ради этого жильцам нужно будет выехать из своих квартир.


Людмила Александровна пригласила нас в квартиру, показала потолки, которые после капремонта пошли трещинами.

— Хорошо, что оклеены обоями, а то бы уже все сыпалось на голову. Трещины появились во время ремонта, когда по чердаку начали ходить работники. Недавно нам сказали, что будут менять перекрытия, а нам нужно будет съехать в квартиры подменного фонда. Но мы уже видели, насколько некачественно выполняются работы, и доверия у нас к ним нет. Например, после замены газовой трубы в кухне в стене осталась траншея от пола до потолка шириной сантиметров в 40. Сколько мне пришлось повоевать, чтобы ее заделали и вернули все в изначальный вид! Хорошо, что плитка у нас осталась. Когда меняли газовое оборудование, то оставили без отопления. И это зимой! Взамен всем раздали масляные радиаторы и пообещали, что возместят все, что они намотают. Обещания не сдержали, и мне пришлось самой месяца два-три за все это рассчитываться. Ну как после этого я оставлю квартиру им и уеду куда-то? Не поеду!


Также настроен и Станислав Степанович, живущий в квартире на месте бывшей аптеки. Кажется, ему больше всех досталось во время капремонта: когда меняли трубу водоснабжения (подвала в доме нет, трубы проходят прямо под полом), в квартире перерыли весь пол в коридоре и кухне.

— Вырыли траншею аж до подоконника, никак не могли найти эту трубу, чтобы заменить. Ради этого ремонтники сняли мой деревянный пол, а взамен постелили линолеум! Ну как так можно? Еще же додумались трубы газоснабжения менять в ноябре, из-за чего мы потом два или три месяца жили без отопления и горячей воды! Центрального отопления у нас нет, все через газовые котлы как было, так и осталось. Чтобы мы не замерзли, они нам дали обогреватели. За месяц наматывало по 92 рубля!


Еще переходы к новому газовому котлу частично остались старыми, но так быть не должно. Потолки за восемьдесят лет уже стали негодными, пошли трещинами. В стене в гостиной трещина была с кулак — замазал, но разве это дело? В туалете появился дополнительный стояк, и теперь там что-то типа будки. Вот снимите, пусть люди посмеются, как у нас все делают.

Станислав Степанович говорит, что если уж у коммунальщиков возникла идея менять перекрытия, то пусть забирают дом и дают им постоянное жилье. Другие варианты никого не устраивают.

«Никто никуда не поедет»

Всей перепиской по дому занимается Нелли. Она живет тут с детства, у женщины уже своя семья.

— Во-первых, нам бы хотелось, чтобы те, кто делает тут капитальный ремонт, брали ответственность за свои действия, во-вторых, нужна прозрачность в расходах средств, выделенных на этот ремонт, в-третьих, ремонтом должны заниматься люди, которые имеют разрешение на этот вид работ. Также мы против того, чтобы на нас давили и выносили мозг. Это все-таки наша собственность, и никто нам пока не дает гарантии на то, насколько качественно все будет сделано.


Пустующая комната из подменного фонда

На чердаке уже лежат новые балки, но документов на них у тех, кто их сюда привез, не было. Мы пошли в ЖКХ и попросили показать сертификат на эти балки, хотели узнать, где они были спилены, прошли ли огнезащиту. Причем этот вид работ изначально не был заявлен в рамках капремонта, а появился уже тогда, когда сами строители поломали нам потолки. Они же, когда делали ремонт крыши, сняли утеплитель, добрались до дранки между балками и ходили по ним, носили тяжести. После этого у нас весть потолок трещинами пошел, и не только у нас. Больше года веду с ними переписку: то без отопления оставили нас зимой, то сроки все время переносят. Как им после этого можно доверять?

Константин говорит, что жильцы писали даже в прокуратуру, но ответ пришел все равно из администрации Московского района.

— Я удивляюсь, почему ни прокуратуре, ни Госконтролю не интересен этот дом? Пусть бы проверили, куда идут расходы. Видимо, так работает вертикаль, раз куда ни напиши, все равно все спустится вниз — в райисполком.


После того как закрыли чердак, голуби облюбовали трубу газоснабжения, идущую по фасаду

— Дому больше восьмидесяти лет. По-хорошему, его после 60 лет эксплуатации должны были реконструировать, отселить жильцов, заменить перекрытия, — подключается к разговору Нелли. — Но тогда были 90-е годы и денег на это не нашли. С 2009 года и вплоть до 2016 года дом был под сносом. А сейчас им занялись, но смысла в этом капремонте мы не видим, потому что чем дольше он длится, тем серьезнее всплывают проблемы. А это, считаем, выкачивание лишних денег из бюджета. Так есть ли смысл? Да и отселяться никуда не желаем. Пусть город забирает этот дом, делает тут ремонт и использует его на свое усмотрение, а нам дает квартиры. А так никто ехать никуда не собирается.

А что говорит ЖКХ?

REALTY.TUT.BY поинтересовался у коммунальщиков, когда закончится капремонт дома, на самом ли деле нужно отселять жильцов на время работ по укрепелению межэтажных перекрытий, какой срок отводится на эти работы и где будут жить люди. И вот что ответили в КУП «Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска»:

— Капитальный ремонт жилого дома № 12 по 3-му пер. Железнодорожному проводится подрядной организацией ООО «НедвижимостьСтрой-Монтаж» согласно проектно-сметной документации, разработанной проектной организацией ООО «Ксениа». В доме расположено 11 квартир.


Дом до начала капремонта (вид со двора). Фото: предоставлено Константином Гаркуном

1. Планируемый срок завершения работ по объекту «Капитальный ремонт жилого дома 12 по 3-му переулку Железнодорожному» — июнь 2020 года. В настоящее время выполнены работы по замене кровли, ремонту фасада, монтажу системы газоснабжения, устройству дымоходов, утеплению вентшахт, замене холодного водоснабжения, устройству вентиляционных каналов, замене оконных блоков на лестничных площадках и тамбурных дверей, модернизации сети электроснабжения жилого дома, замене ливневой канализации, устройству молниезащиты и заземления жилого дома, устройству крылец, ремонту балконов, устройству пола в жилых комнатах и санузлах квартир первого этажа, работы по гидроизоляции фундамента, работы по устройству тротуара возле жилого дома.

2. По полученным результатам дополнительного обследования, проведенного 08.10.2018 ЧСУП «БелТехЭксперт», выявлены трещины в штукатурке потолков, а также следы периодического увлажнения потолков, наличие плесени.

В марте 2019 г. ООО «Ксениа» выдано проектное решение, в котором во избежание возможного обрушения в рамках капитального ремонта необходимо выполнить работы по демонтажу и устройству новых балок перекрытий, а также устройству системы подвесных потолков в квартирах № 4, 5, 9, 10. Вышеуказанные работы проводятся с отселением собственников и сособственников жилых помещений.

Проектным институтом ООО «Ксениа» выполнена корректировка проектно-сметной документации.

3. Срок выполнения работ по демонтажу и устройству новых балок перекрытий, а также устройству системы подвесных потолков в квартирах № 4, 5 — 2−3 недели, в квартирах № 9, 10 — 6−7 недель.

4. На время проведения работ собственники и сособственники кв. 4, 5, 9, 10 будут обеспечены специальными жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

5. КУП «ЖКХ № 1 Московского района Минска» окажет помощь жильцам в переезде, предоставит транспорт.


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Теги: Минск
 
 
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Жильцы рассказали, как дом пережил войну, но не может пережить капремонт.
 
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