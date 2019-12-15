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В Италии контролируемым взрывом уничтожили авиабомбу времён войны

16.12.2019 12:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Накануне в городе Бриндизи провели масштабную операцию по обезвреживанию снаряда, который был обнаружен во время реконструкции здания местного кинотеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Италии контролируемым взрывом уничтожили авиабомбу времён войны

На время проведения спецоперации, участие в которой принимали около тысячи правоохранителей, были закрыты местный аэропорт, железнодорожная станция, две больницы и тюрьма. Из опасной зоны были эвакуированы почти 55 тысяч человек.

В Италии контролируемым взрывом уничтожили авиабомбу времён войны

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Новости Италии. Накануне в городе Бриндизи провели масштабную операцию по обезвреживанию снаряда, который был обнаружен во время реконструкции здания местного...
 
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