«Беллакт» запланировал масштабную реконструкцию Гродненского консервного завода: расширят рынки и создадут новые рабочие места

Источник материала: Новости Волковыска

В августе прошлого года Волковысское ОАО «Беллакт» занялось управлением Гродненского консервного завода. Наследство не самое завидное, но все же с перспективой.

Как сообщил на рабочем совещании у председателя Гродненского горисполкома генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий, экономическая служба акционерного общества уже сделала анализ работы консервного завода, начиная с 2012 года. Примерно с этого времени стало наблюдаться падение выручки и прибыли. Анализ показал что в первую очередь нужно восстановить связи с торговыми сетями. Даже в магазинах Гродно тяжело было найти продукцию этого предприятия, не говоря уже о поставках за пределы области и страны. Следующим шагом стала продажа неликвидной продукции и, наконец, создание стратегии развития.

– Определена стратегия на близкую и отдаленную перспективу, – рассказал Александр Яроцкий. – Выпускать будем то, в чем хорошо разбираемся, – детское питание. Для этого в Гродно намерены реализовать проект по производству баночного фруктового и овощного детского питания к его реализации приступим с начала 2020-го, чтобы уже к середине года выйти на закупку оборудования.

Инвестиционный проект предусматривает приобретение трех крупных компонентов – оборудования для подготовки сырья, фасовочной линии в стеклянную баночку и еще одной линии для расфасовки детского питания в мягкую упаковку – главупак. На это потребуется чуть более 1,4 миллиона евро. На заводе будет фасоваться на первых порах порядка 7,2 миллиона банок детского питания.

Благодаря реализованному проекту рост выручки на консервном заводе прогнозируется увеличить в два раза в всего через год. Тем более, что доля зарубежного рынка «Беллакта» по выпуску детского питания постоянно растет. Если по итогам 2019 года предприятие от реализации этой продукции рассчитывает выручить 1,9 миллиона рублей, то в 2021-м с выходом на полный цикл работы Гродненского консервного завода доходила часть прогнозируется в районе четырех миллионов рублей. Численность коллектива за счет создания новых рабочих мест увеличится в полтора раза.

Головное предприятие в Волковыске помогло заводу рассчитаться за амортизацию оборудования, выплатить проценты за банковские кредиты, рассчитаться за потребление воды, газа, электроэнергии. Как считает Александр Яроцкий, зарплата работников гродненского предприятия пока не высокая, но постепенно будет расти.

А что будет с традиционной продукцией Гродненского консервного завода – горошком консервированным, березовым и другими соками, борщами и рассольниками, джемами, повидлом? Управляющая заводом компания все это намерена сохранить и найти выход продукции как на традиционные, так и на новые рынки сбыта. Особенно это касается зеленого горошка, продажа которого дает заводу 50-60% выручки.



