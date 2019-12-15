Источник материала: Ивьевский край

Интересной насыщенной жизнью живет пионерия Ивьещины. Свою эрудицию и умение работать в команде пионеры смогли показать на районном этапе интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз», в котором приняли участие 11 пионерских дружин Ивьевского района.

«Пионерский квиз» - это игра с использованием медиа-контента, живого общения, праздничной атмосферы, современных вопросов. Квиз – это вид интеллектуального отдыха, командное соревнование, которое не требует предварительной подготовки учащихся.

В ходе игры пионеры продемонстрировали свой интеллект, эрудицию и смекалку. Квиз состоял из 6 туров: «Как, и ты белорус?!», «Красная книга. Азбука родной природы», «Экономический», «Города Беларуси», «Нашы загадкі». Каждый раунд состоял из 6 вопросов и тематически коррелировал с национальной символикой Республики Беларусь, а также затрагивал вопросы общей эрудиции. В блоке вопросов упор делался не только на знания, но и на логику. Самые внимательные пионеры часто находили ответы в самом вопросе. Кроме того в игре был и риск-тур из трех вопросов повышенной сложности. В зале было горячо от детского азарта и повышенного уровня эмоций, ведь все понимали, что победа будет у сильнейших команд.

На этот раз сильнейшими оказались:

- 1 место – команда «Перезагрузка» пионерской дружины им. Володи Дубинина, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад – средняя школа». Именно они представят наш район на областном этапе игры;

- 2 место – команда «Спектр» пионерской дружины им. Виктора Станевича, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Эйгердовский детский сад-средняя школа»;

- 3 место – команда «Альпинисты» пионерской дружины им. Станислава. Кульниса, ГУО «Гераненский детский сад-средняя школа».

Поздравляем всех победителей и призеров районного этапа игры, благодарим всех участников квиза.

Наших пионеров хорошо знают в городе Гродно. Так 28 ноября на пленуме ОО «БРПО» в Гродно учащиеся Ивьевской средней школы Милена Захар и Дарья Лобач, члены детской палаты районного Совета ОО «БРПО», представляли пионерскую программу «Пионерия Ивьевщины в год малой родины» и проект «Суббота детских инициатив», которые реализуются в пионерских дружинах района. Девочки продемонстрировали креативность мышения и активную жизненную позицию. Им было поручено также передать в областной Совет ОО «БРПО» «чырвоную рукавічку» от Ивьевского района в рамках акции «Наши дети». Это был подарок пионеров Гераненской средней школы. Оформление «рукавічкі»-подарка и ее содержание признано лучшим в области.

М. Гут, председатель РС ОО «БРПО».