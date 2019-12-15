Ирина Соколова вновь избрана председателем Дубровенского районного объединения профсоюзов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Дубровенском районе состоялась I отчетно-выборная конференция районного объединения профсоюзов. Эта новая профсоюзная структура была создана в 2015 году с целью координации деятельности профсоюзного движения на территории района по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, а также укрепления солидарности и единства профсоюзного движения, выработки общей тактики действий.

Во главе объединения стала Ирина Соколова, которая по итогам конференции вновь избрана председателем районного объединения профсоюзов.

—Ирина Владимировна, что сегодня представляет собой районное объединение профсоюзов?

—Дубровенское районное объединение профсоюзов сегодня — это 83 профсоюзных организации района. Из них 68 — первичных профсоюзных организаций, 11 цеховых комитетов и профгрупп, 4 районных отраслевых организации. Профсоюзное движение района представлено 11 отраслевыми профсоюзами. Наиболее многочисленные первичные профорганизации в Дубровенской районной больнице, Дубровенском райпо, УП ЖКХ «Дубровно-¬Коммунальник», СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП». За отчетный период зарегистрированы 9 новых первичных профсоюзных организаций.

—Какие направления деятельности являлись для профсоюзов Дубровенщины приоритетными?

—Одним из главных результатов работы районного объединения стало заключение на региональном уровне двух соглашений между исполнительной властью, нанимателями и профсоюзными организациями. В этих документах закреплены пункты, улучшающие положение тружеников Дубровенского района по отношению к некоторым позициям трудового законодательства. В частности, они касаются заключения и продления контрактов с людьми предпенсионного возраста и работниками, не допускающими нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, а также предоставления гарантий в первоочередном трудоустройстве жителям Дубровенского района.







Большая работа была проведена и по приведению коллективных договоров в соответствие с Генеральным соглашением между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы. В этой связи профсоюзные организации в полной мере задействовали коллективно-договорные отношения как инструмент повышения социально-экономического положения работников.

В настоящее время в районе заключены и действуют три районных отраслевых соглашения, 57 коллективных договоров. Охват действием этих документов в целом составляет 96,6% от списочной численно¬сти работающих, что выше среднеобластного показателя.

Рассмотрение актуальных проблем на заседании районного совета с участием социальных партнеров позволило избежать необоснованного сокращения работников при оптимизации штата и реструктуризации организаций. Своевременное решение вопросов занятости позволило выйти на низкий уровень зарегистрированной безработицы, который в районе на 1 ноября 2019 г. составлял 0,3% от экономически активного населения.







В целях практического оказания помощи членам профсоюзов ежемесячно проводятся приемы граждан правовыми инспекторами труда ФПБ по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, с участием представителей прокуратуры. Приемы проходят в трудовых коллективах, а также в районном объединении. За отчетный период прошел 41 правовой прием, на которые обратилось 257 жителей Дубровенского района по вопросам, как правило, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правовых отношений. Отмечу, что в результате таких обращений несколько человек сохранили свои рабочие места, отдельным работникам были сделаны перерасчеты заработной платы.

Также одним из основных направлений деятельности профсоюзов является обеспечение безопасных условий труда. За отчетный период по инициативе районного объединения проводились совместно с управлением по труду, занятости, социальной защите райисполкома, прокуратурой мониторинги по охране труда в сельхозорганизациях во время полевых работ и по соблюдению температурного режима на предприятиях в зимний период. На особом контроле также находились вопросы обеспеченности работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, организации питания и снабжения питьевой водой.













Ежегодно проводится мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в организациях Дубровенского района рейдовой группой технической инспекции труда ФПБ. За отчетный период проведено 5 таких рейдов. Несмотря на то что количество выявленных нарушений в организациях уменьшается, проблема травматизма на производстве остается острой. Основной причиной остается так называемый человеческий фактор. Большинства несчастных случаев можно было бы избежать, если бы люди в полной мере выполняли нормы и правила, прописанные в законодательстве по охране труда.

За выполнением правил и норм техники безопасности непосредственно на рабочих местах в организациях района следят 126 общественных инспекторов труда, которые являются ключевым звеном профсоюзного контроля. Они ежедневно находятся на своих рабочих местах и имеют возможность оперативно выявлять нарушения в сфере охраны труда и предотвращать несчастные случаи на производстве.

—Профсоюзы всегда были школой гражданского самосознания и активной жизненной позиции. Какая работа ведется районным объединением в этом направлении?

—Главные задачи — содействовать развитию национального самосознания, патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям страны. В январе 2017 года Федерация профсоюзов удостоена высокой награды — премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Она вручена за ряд проектов ФПБ, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе детей, учащейся и рабочей молодежи, экономически активного населения. Торжественные мероприятия в связи с вышеупомянутым событием прошли и в Дубровенском районе, в ходе которых отмечены активисты и ветераны профсоюзного движения.

С 2015 г. под эгидой ФПБ в стране проходит республиканская акция «Мы — вместе!», которая направлена на прославление людей труда. Приятно отметить, что старт ее был именно в нашем районе. С 2016 г. под эгидой райобъединения проф¬союзов в целях пропаганды трудолюбия, авторитета и значимости человека труда проходит чествование передовиков «Лучший по профессии» в рамках Международного фестиваля песни и музыки «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне».

Профсоюзами постоянно ведется работа по благоустройству памятников и обелисков воинской славы. В рамках подготовки к областному фестивалю-ярмарке «Дажынкі-2017» в г. Дубровно за средства профсоюзов Витебщины изготовлен и уста¬новлен памятный знак «Парк воинской славы», в 2018 г. — памятный знак Герою Советского Союза А.Никандровой. В 2019 г. за средства профсоюзных организаций Дубровенщины изготовлена и установлена информационная таблица с QR-кодом на братской могиле аг.Буда.

Члены профсоюзов Дубровенского района принимали активное участие в акциях и культурных проектах, организуемых Федерацией профсоюзов Беларуси.

—За пятилетку сделано очень многое. А отчетно-выборные собрания — это своеобразный экзамен для организации. Что он показал?

—2019 год — это год профсоюзной отчетно-выборной кампании. Отчетно-выборные профсоюзные собрания и конференции прошли организованно, в соответствии с графиком проведения, с участием руководителей. Работа всех профорганов оценена удовлетворительно.

Выборы руководящих работников профсоюзных организаций всех уровней прошли с учетом требований Концепции кадровой политики Федерации профсоюзов Беларуси, принятой в июле 2018 года. Данный документ направлен на усиление кадрового состава профсоюзов.

В ходе отчетно-выборной кампании было избрано 8 новых профсоюзных лидеров в первичных профсоюзных организациях. Наш профактив пополнился молодыми кадрами и это радует. Лицо нашей новой профсоюзной семьи по-прежнему остается женским. К сожалению, профлидерами являются только 5 мужчин.







Все избранные — достойные представители своих коллективов, обладающие такими качествами, как неравнодушие, коммуникабельность, инициативность.

В современном обществе профактив должен хорошо ориентироваться в правовом поле всех вопросов, затрагивающих деятельность профсоюзной организации, поэтому одна из важнейших задач — это совершенствование стиля, форм и методов работы. Выполняя защитные функции наших членов профсоюза, мы не можем работать так, как работали 10, 5 и даже 3 года назад.

Следует отметить, что не все задачи, поставленные перед профсоюзами Дубровенского района в отчетном периоде, полностью реализованы. Не удалось в полной мере обеспечить выполнение соглашений и коллективных договоров в области занятости, оплаты труда, обеспечения работа¬ющих средствами индивидуальной защиты, исключить производственный травматизм, создание профсоюзных организаций в негосударственном секторе экономики.

Это и есть основные направления нашей будущей деятельности, — отметила Ирина Соколова и подчеркнула: — Ведь главная составляющая имиджа профсоюзной организации — это конкретные дела.

И деятельность профсоюзов Дубровенщины получила высокую оценку: юбилейной медалью «115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусi» награждены председатели первичных профсоюзных организаций УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Нина Коханская, средней школы №1 г.Дубровно Марина Барановская, средней школы №2 г.Дубровно Владимир Осипов, ветеран профсоюзного движения Михаил Рубанцев, председатель райобъединения профсоюзов Ирина Соколова.

Грамотой Витебского областного объединения профсоюзов отмечена председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Дубровенский льнозавод» Ольга Кривова, грамотами районного Совета депутатов — ветеран профсоюзного движения Михаил Рубанцев и председатель первички Осинторфской средней школы Дубровенского района Галина Шинкевич. Грамотами республиканских и областных отраслевых профсоюзов отмечены многие профсоюзные лидеры района.

Кроме того, Ирина Соколова выразила благодарность всем, кто принимает активное участие в реализации целей профсоюзного движения.

Елена КОРСАКОВА