Типичную реакцию кошки на свое отражение в зеркале сняли на видео (это смешно, как в первый раз)

Источник материала: Tut.by

Кошки могут по-разному реагировать на свое отражение в зеркале, но чаще всего реакция одна — крайнее удивление и попытка понять, что происходит. Но эта кошка, из Таиланда, кажется, была в полном шоке! Ее реакцию сняли на видео, и наблюдать за этим очень смешно. Взгляните сами!