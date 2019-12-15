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Типичную реакцию кошки на свое отражение в зеркале сняли на видео (это смешно, как в первый раз)
Источник материала: Tut.by
Кошки могут по-разному реагировать на свое отражение в зеркале, но чаще всего реакция одна — крайнее удивление и попытка понять, что происходит. Но эта кошка, из Таиланда, кажется, была в полном шоке! Ее реакцию сняли на видео, и наблюдать за этим очень смешно. Взгляните сами!
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По словам хозяина, она изо всех сил пыталась сохранить самообладание.
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