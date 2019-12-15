ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай выделит Беларуси кредит в размере 500 млн долларов: куда пойдут деньги

16.12.2019 17:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 декабря в Шанхае было подписано соглашение между белорусским Министерством финансов и Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении кредита на 3,5 миллиарда юаней (это около 500 миллионов долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.

Китай выделит Беларуси кредит в размере 500 млн долларов: куда пойдут деньги

В Минфине отмечают беспрецедентность этой сделки. Она говорит о повышении доверия китайских финансовых институтов к нашей стране.

О других новостях экономики за 16 декабря читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 декабря в Шанхае было подписано соглашение между белорусским Министерством финансов и Шанхайским филиалом Банка развития Китая о...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расіі затрымалі магілёўца, у яго доме знайшлі наркотыкаў на $1,5 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика