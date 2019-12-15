На проект ООН в Беларуси Россия направит 2,5 млн долларов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство России распорядилось выделить средства Организации Объединенных Наций для реализации проекта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2,5 миллиона долларов направят на программу развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить финансирование данного проекта в рамках бюджетных средств, которые выделяются для Министерства иностранных дел.





Российская сторона решила выделить средства, чтобы оказать содействие правительству Беларуси в сфере интеграции детей с ограниченными возможностями в систему образования.