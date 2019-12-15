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На проект ООН в Беларуси Россия направит 2,5 млн долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство России распорядилось выделить средства Организации Объединенных Наций для реализации проекта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2,5 миллиона долларов направят на программу развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился обеспечить финансирование данного проекта в рамках бюджетных средств, которые выделяются для Министерства иностранных дел.
Российская сторона решила выделить средства, чтобы оказать содействие правительству Беларуси в сфере интеграции детей с ограниченными возможностями в систему образования.
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Новости Беларуси. Правительство России распорядилось выделить средства Организации Объединенных Наций для реализации проекта в Беларуси, сообщили в программе...
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