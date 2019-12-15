«Муж работает дальнобойщиком». Белоруску с 4-летним ребенком попросили подтвердить, что она не тунеядка

Источник материала: Tut.by

Жительница Бобруйска Татьяна вместе с последней жировкой получила извещение от городской комиссии по содействию занятости. В нем сказано, что комиссия «не располагает сведениями о ее занятости в экономике». Татьяна действительно не работает и на нее оформлена квартира, но при этом у нее есть четырехлетний ребенок. «В законе указано, что тудеядцами не являются те, у кого в семье есть дети до 7 лет. А я, выходит, тунеядка?» — недоумевает Татьяна. В комиссии FINANCE.TUT.BY заверили, что полную коммуналку оплачивать ей не придется.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас Татьяна не работает по семейным обстоятельством.

— Муж работает дальнобойщиком в Европе, поэтому отсутствует в стране по 2−3 месяца. У нас двое деток, старшему 8 лет, младшему 4 года 5 месяцев, — объясняет она.

В извещении от комиссии по содействию занятости, которое получила Татьяна, сказано, что «сейчас формируется предварительный список граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание за первый квартал 2020 года».

А пришло ей это извещение потому, что «комиссия не располагает сведениями о вашей занятости в экономике». До 21 января 2020 года в комиссию нужно предоставить подтверждение занятости или нахождения в тяжелой жизненной ситуации, иначе Татьяне придется оплачивать полную коммуналку.



Фото предоставлено героиней публикации

— Выходит, я по этому декрету тунеядка и обязана буду оплачивать 100% за коммунальные услуги? Хотя в самом законе указано, что тунеядцами не являются те, у кого есть в семье дети до 7 лет, — недоумевает Татьяна.

В городской комиссии по содействию занятости FINANCE.TUT.BY заверили, что «волноваться не надо, платить не придется».

— Ей просто надо позвонить нам, чтобы решить этот вопрос. В базе много недостоверных сведений, поэтому мы проверяем, чтобы была достоверная информация. Мы просто уведомляем людей о том, что они есть в базе данных, но никто не говорит, что им надо будет платить.

В комиссии объясняют, что базу данных о тунеядцах формируют исходя из того, кто зарегистрирован в квартире.

— Иногда стоит информация, что ребенок есть, а человек, например, 1960 года рождения. Это не их ребенок, но он прописан. Есть такие несовпадения, но сейчас все дорабатывается, доделывается. По идее их не должно быть, — рассказали в комиссии.

Сколько человек в Бобруйске попало в этот предварительный список не занятых в экономике, нам не сообщили.

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Похожие уведомления с просьбой подтвердить занятость в Бобруйске рассылали еще в прошлом году. Ранее власти говорили, что письма тем, кто попал в базу тунеядцев, рассылать не будут. Кроме того, каждый может сам проверить , есть ли он в списке незанятых в экономике, сделать это можно онлайн.

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу и его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Власти ранее прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил , среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Базу тунеядцев обновляют раз в квартал, поэтому если вы попали туда по ошибке, подтверждающие документы нужно успеть предоставить до 21 января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября.

Сейчас тунеядцы оплачивают по полным тарифам горячую воду. Это касается только тех, у кого в собственности есть жилье. С 1 мая 2020 года по стопроцентным тарифам также будут оплачиваться отопление и газ.