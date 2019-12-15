|
«Муж работает дальнобойщиком». Белоруску с 4-летним ребенком попросили подтвердить, что она не тунеядка
Источник материала: Tut.by
Жительница Бобруйска Татьяна вместе с последней жировкой получила извещение от городской комиссии по содействию занятости. В нем сказано, что комиссия «не располагает сведениями о ее занятости в экономике». Татьяна действительно не работает и на нее оформлена квартира, но при этом у нее есть четырехлетний ребенок. «В законе указано, что тудеядцами не являются те, у кого в семье есть дети до 7 лет. А я, выходит, тунеядка?» — недоумевает Татьяна. В комиссии FINANCE.TUT.BY заверили, что полную коммуналку оплачивать ей не придется.
Сейчас Татьяна не работает по семейным обстоятельством.
— Муж работает дальнобойщиком в Европе, поэтому отсутствует в стране по 2−3 месяца. У нас двое деток, старшему 8 лет, младшему 4 года 5 месяцев, — объясняет она.
В извещении от комиссии по содействию занятости, которое получила Татьяна, сказано, что «сейчас формируется предварительный список граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание за первый квартал 2020 года».
А пришло ей это извещение потому, что «комиссия не располагает сведениями о вашей занятости в экономике». До 21 января 2020 года в комиссию нужно предоставить подтверждение занятости или нахождения в тяжелой жизненной ситуации, иначе Татьяне придется оплачивать полную коммуналку.
— Выходит, я по этому декрету тунеядка и обязана буду оплачивать 100% за коммунальные услуги? Хотя в самом законе указано, что тунеядцами
В городской комиссии по содействию занятости FINANCE.TUT.BY заверили, что «волноваться не надо, платить не придется».
— Ей просто надо позвонить нам, чтобы решить этот вопрос. В базе много недостоверных сведений, поэтому мы проверяем, чтобы была достоверная информация. Мы просто уведомляем людей о том, что они есть в базе данных, но никто не говорит, что им надо будет платить.
В комиссии объясняют, что базу данных о тунеядцах формируют исходя из того, кто зарегистрирован в квартире.
— Иногда стоит информация, что ребенок есть, а человек, например, 1960 года рождения. Это не их ребенок, но он прописан. Есть такие несовпадения, но сейчас все дорабатывается, доделывается. По идее их не должно быть, — рассказали в комиссии.
Сколько человек в Бобруйске попало в этот предварительный список не занятых в экономике, нам не сообщили.
Похожие уведомления с просьбой подтвердить занятость в Бобруйске
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «
Власти ранее
Базу тунеядцев
Сейчас тунеядцы оплачивают по полным тарифам горячую воду. Это касается только тех, у кого в собственности есть жилье. С 1 мая 2020 года по стопроцентным тарифам также
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Муж работает дальнобойщиком». Белоруску с 4-летним ребенком попросили подтвердить, что она не тунеядка
В комиссии по содействию занятости пояснили, что в этом случае достаточно подтвердить свою занятость, и тогда полную коммуналку платить не придется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)