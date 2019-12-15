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Минское «Динамо» подписало контракт с десятым иностранцем

16.12.2019 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта с канадским защитником Джо Морроу.


Фото: hcdinamo.by

В этом сезоне Морроу выступал в АХЛ за «Бингхэмптон». Он сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-9».

За свою Карьеру Джо провел 173 матча НХЛ, в которых отметился 34 (10+24) очками при показателе «-9».

Отметим, что Морроу стал уже десятым иностранцем в составе «Динамо». Также за клуб выступают вратари Юнас Энрот и Дэнни Тэйлор, защитники Марк-Андре Граньяни, Стефан Эллиотт, Мэтью Майоне, нападающие Тему Пулккинен, Райан Спунер, Франсис Паре и Шейн Принс, причем двое последних выразили желание играть за сборную Беларуси по хоккею. Перед сезоном в клубе объявили, что «Динамо» намерено ограничиться пятью легионерами.

— Продолжаем укреплять состав, линию обороны, — рассказал об этом решении генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. — Мы хорошо изучили кандидатуру Джо прежде, чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надежности. Морроу находится в оптимальном хоккейном возрасте, что позволяет планировать сотрудничество с ним, в том числе, на перспективу. Именно этим объясняется подписание сразу на два сезона. Понимая, что идет решающий отрезок чемпионата, мы усиленно занимаемся селекцией, чтобы придать команде новую энергию. Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта с канадским защитником Джо Морроу.
 
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