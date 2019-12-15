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Бесплатный фитнес и ЗОЖ-фуршет пройдет в Минске 20 декабря

16.12.2019 17:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Бесплатный фитнес и ЗОЖ-фуршет пройдет в Минске 20 декабря

Занятие проведут профессиональные тренеры фитнес-клуба «Адреналин»: Анна Воробьева и Екатерина Жданюк. Они познакомят участников с набором упражнений по программе функционального тренинга (он же Mix Functional Training).Данный стиль можно охарактеризовать как комплекс для повышения ловкости, выносливости и координации движений.

В основу функционального тренинга входят упражнения, которые задействуют многие крупные мышцы, благодаря чему происходит сжигание лишнего жира в организме и укрепление всего тела. В отличие от традиционных силовых тренировок, во время функционального тренинга развиваются, в том числе, глубинные мышцы, называемые еще «стабилизаторами». Большая их часть расположена в наиболее проблемных местах – в зоне бедер, ягодиц и в районе пресса.

Перед тренировкой состоится беседа со специалистами о правильном питании. Все желающие получат возможность задать интересующие их вопросы и подискутировать с профессионалами. Встречу завершит ЗОЖ-фуршет, во время которого приглашенные гости смогут попробовать коктейли на основе йогурта TEOS с фруктами и ягодами.

В этот раз тренировка пройдет не в обычном фитнес-зале, а во Дворце художественной гимнастики в центре Минска – таким образом, организаторы планируют на последнее мероприятие привлечь большее количество участников. Ожидается, что в зал Дворца художественной гимнастики смогут посетить около 60 человек.

Для того, чтобы попасть на тренировку, необходимо пройти онлайн-регистрацию. Участие в мероприятии бесплатное.

«Цель нашего проекта – популяризация здорового образа жизни и правильного питания. Почти за год мы провели тренировки по всей Беларуси, познакомили сотни человек с различными направлениями фитнеса: зумбой, body balance, пилатесом, тай-бо. За это время мы получили множество положительных отзывов от людей, которые скорректировали свой образ жизни, изменили повседневный рацион и тем самым ощутимо улучшили свое здоровье. Надеемся, что финальная тренировка будет также полезна для всех ее участников», – считает PR-директор ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Бесплатные тренировки в рамках ЗОЖ-проекта «Открытая тренировка TEOS» ежемесячно проходили с марта 2019 года в крупнейших городах Беларуси – в Минске, Бресте, Гомеле, Пинске, Волковыске, Лунинце и Орше. Каждый раз выбирались разные стили фитнеса.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В минском Дворце художественной гимнастики 20 декабря в 18:00 состоится бесплатная тренировка в стиле Mix Functional Training. Занятие завершится ЗОЖ-фуршетом. Вход свободный...
 
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