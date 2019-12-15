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Пожилые японцы стали носить экзоскелеты

16.12.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Пожилых японцев облачают в экзоскелеты. Такие технологии помогут сотрудникам работать до глубокой старости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожилые японцы стали носить экзоскелеты

Мера вынужденная. Дело в том, что население страны стремительно стареет, а дефицит рабочих рук с каждым годом ощущается всё острее.

Пожилые японцы стали носить экзоскелеты

На данный момент около трети японцев – это люди от 65 лет и старше. Экзоскелеты стали выходом из положения. Устройство заметно увеличивает силы человека за счет внешнего каркаса, что особенно важно в отраслях, связанных с физическим трудом.

Пожилые японцы стали носить экзоскелеты

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Новости Японии. Пожилых японцев облачают в экзоскелеты. Такие технологии помогут сотрудникам работать до глубокой старости, сообщили в программе Новости «24...
 
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