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"Предал нацию": в США юридически обосновали импичмент

17.12.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.



Об этом сообщает CNN.

Текст обоснования изложен на 658 страницах.

В отчете говорится, что Трамп "предал нацию, злоупотребляя своим высоким постом, чтобы привлечь иностранную силу к подрыву демократических выборов".

В документе обобщены доказательства по делу импичмента, собранные комитетом по разведке Палаты представителей, и сказано, что Трамп "продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту".

Трамп столкнулся с двумя статьями импичмента: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Президента обвинили в давлении на Украину с целью расследования против его политического соперника Джо Байдена, с использованием военной помощи в качестве рычага влияния.

Палата представителей проголосует в среду по статьям импичмента, одобренными на прошлой неделе комитетом по судебным вопросам Палаты представителей.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно отстранить Трампа с поста. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.
 
 
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Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит...
 
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