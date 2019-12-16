﻿ "Майдан" в киевском метро: пассажиры устроили масштабный погром. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Майдан" в киевском метро: пассажиры устроили масштабный погром

17.12.2019 09:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.


Фото: fakty.com.ua
Перед турникетами образовалась огромная толпа

Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.
Перебои в системе оплаты за проезд метрополитена спровоцировали на станции Площадь Льва Толстого массовые беспорядки и погромы. Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, сообщается в телеграм-канале ХК.

Во время сбоя системы метрополитена невозможно было расплатиться ни Картой киевлянина, ни платежными картами.


Отмечается, что из-за сбоя пассажиры не могли расплатиться за проезд и пройти на станцию. В результате образовалась огромная толпа людей, которая не могла попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой, пишет korrespondent.net

В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от киевского метрополитена.

В соцсетях сообщают, что на некоторых станциях, чтобы избежать аналогичных ситуаций, пассажиров пропускали бесплатно.

Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы.
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Норвежский стиль и хорошая репутация. Продукция фирмы «Алекс Нутта» востребована в зарубежных странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика