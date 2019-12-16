"Майдан" в киевском метро: пассажиры устроили масштабный погром

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Перед турникетами образовалась огромная толпа





Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.

телеграм-канале ХК. Перебои в системе оплаты за проезд метрополитена спровоцировали на станции Площадь Льва Толстого массовые беспорядки и погромы. Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, сообщается вХК.





Во время сбоя системы метрополитена невозможно было расплатиться ни Картой киевлянина, ни платежными картами.









korrespondent.net Отмечается, что из-за сбоя пассажиры не могли расплатиться за проезд и пройти на станцию. В результате образовалась огромная толпа людей, которая не могла попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой, пишет





В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от киевского метрополитена.





В соцсетях сообщают, что на некоторых станциях, чтобы избежать аналогичных ситуаций, пассажиров пропускали бесплатно.





Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы.



