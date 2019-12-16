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«Ты — моя девушка в моей стране». Как Лукашенко флиртовал со студенткой

17.12.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Белорусском государственном медицинском университете общий хохот вызвал диалог Александра Лукашенко со студенткой.

В Белорусском государственном медицинском университете общий хохот вызвал диалог Александра Лукашенко со студенткой, пишет ex-press.by

БГМУ глава государства посетил в пятницу тринадцатого. Канал «Беларусь 1» показал более чем часовую телеверсию общения Лукашенко со студентами. В конце встречи с вопросом к главе государства обратилась пятикурсница Инна Дубовская.


Скриншот видео «Беларусь 1»

Студентка стоматологического факультета спросила у Лукашенко, как он проводит новогодние праздники. В ответ глава Беларуси рассказал, что 20 декабря ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, после которой возможно последует «еще несколько раундов переговоров по больным вопросам» – «чтобы жить в будущем году нормально».

— Поэтому какой тут, Инна, праздник? — обратился Лукашенко к студентке. — Я вижу, ты меня пригласить куда-то хочешь? Нет? Тут нет твоего молодого человека? А то я тут языком брякнул, а он будет терзать тебе душу вечером. Я пошутил.

Но реакция студентки была неожиданной:

— С президентом — куда угодно.

— Вот это молодежь, — под общий хохот заявил глава государства и обратился к аудитории. — А чего не аплодируете?.. Правильно, Инна, я человек спокойный, ты со мной можешь куда угодно. Тем более повод есть — я же твой президент. А ты — моя девушка в моей стране. Мне очень приятно. Спасибо.

Завершила общение студентка словами, которые вновь вызвав общий хохот.

 
— Спасибо большое за ваш ответ. Отдельное спасибо за приглашение во Дворец Независимости.

Добавим, что осознанно или нет, глава Беларуси в общении с пятикурсницей сделал отсылку к известной фразе из культовой комедии «Кавказская пленница». Функционер районного масштаба товарищ Саахов, пожелавший жениться на студентке, для чего пошел на ее похищение, с сожалением сказал: «Да, плохо мы ещё воспитываем нашу молодежь».
 
 
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В Белорусском государственном медицинском университете общий хохот вызвал диалог Александра Лукашенко со студенткой.
 
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