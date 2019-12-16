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В Беларуси уточнена концепция перехода госорганов на использование «облачных технологий»

17.12.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси уточнена концепция перехода госорганов на использование «облачных технологий»

Подписанный 16 декабря указ Лукашенко №61 изменяет Указ № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий».

"Уточняется концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений, учитывающая положительный международный опыт, а также практику взаимодействия совместного общества с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии" (торговая марка "beCloud") с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных", - проинформировали в пресс-службе.

На сегодняшний день, отметили там, Республиканский центр обработки данных, созданный в рамках реализуемого инвестиционного проекта в сфере ИКТ, является первым дата-центром в Республике Беларусь, сертифицированным в соответствии с международными стандартами, что свидетельствует о его высокой степени надежности и безопасности.

"Реализация заложенной в указе №461 концепции позволит повысить эффективность деятельности государственных органов и организаций за счет обеспечения их надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой; усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан Республики Беларусь; повысить эффективность расходов бюджетной системы на информационно-телекоммуникационные услуги", - пояснили в пресс-службе президента.

 
 
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Подписанный 16 декабря указ Лукашенко №61 изменяет Указ № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями...
 
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