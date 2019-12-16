ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алкаев: "Григорьевичу старшие братья из Москвы закрыли шлагбаум на Запад"

17.12.2019 09:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Он сказал это не в пивной, он сказал официально, поэтому давайте будем его слова воспринимать как, по крайней мере, правдоподобные", — так бывший директор следственного изолятора №1 на Володарского Олег Алкаев прокомментировал признании Юрия Гаравского, передает Еврорадио.

Алкаев: "Григорьевичу старшие братья из Москвы закрыли шлагбаум на Запад"
Накануне на DW вышел документальный фильм, в котором белорус Юрий Гаравский признался в соучастии в убийстве белорусских оппозиционеров в 1999 году. Гаравский заявил, что служил в СОБР (специальном отряде быстрого реагирования). Именно эта структура, по его словам, похитила и убила Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Сам Гаравский несколько лет назад попал в автокатастрофу, которую считает покушением на себя. После этого он переехал на Запад и попросил политического убежища.

Олег Алкаев, который написал книгу "Расстрельная команда", отметил в комментарии Радио "Свобода", что Гаравского не знал:

"Я его не знал и не знаю. Человек решился довериться, рассказать все это на камеру. Я не считаю его плохим человеком. Я считаю, что, наверное, надо послушать его. Он там фамилии называет, места, конкретные вещи".

По мнению Алкаева, слова Гаравского надо принимать за правду, даже если он не всё видел из того, о чём рассказывает.

"Пока возьмем его слова за основу. А дальше надо разбираться, правду говорит или нет. Во-первых, он говорит, что назовет места. От этого и надо отталкиваться. Я бы так делал", — рассуждает экс-глава СИЗО.

Алкаев полагает, что признание Гаравского могло быть инспирировано из Москвы, чтобы надавить на Лукашенко, не дать ему сблизиться с западными демократиями.

"Скорее всего, я думаю, что Григорьевичу старшие братья из Москвы закрыли шлагбаум на Запад. Это моё мнение. Сидят умные люди в Кремле и видят, что человек немного там за рамки выходит. Показать следовало, что дорога на Запад закрыта, шлагбаум опустился. Нужно ответить на все вопросы, которые поставил этот беглец", — комментирует бывший глава СИЗО.

В 2001 году Алкаев в СМИ признался, что по приказу тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова дважды выдавал расстрельный пистолет командиру СОБР Дмитрию Павличенко. Сопоставив даты, он предположил, что из этого пистолета были убиты Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский. В 2002 году Алкаев получил политическое убежище в Германии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Он сказал это не в пивной, он сказал официально, поэтому давайте будем его слова воспринимать как, по крайней мере, правдоподобные", — так бывший директор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему Китай выдал Беларуси «беспрецедентный» кредит на сумму 500 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика