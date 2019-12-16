Накануне на DW вышел документальный фильм, в котором белорус Юрий Гаравский признался в соучастии в убийстве белорусских оппозиционеров в 1999 году. Гаравский заявил, что служил в СОБР (специальном отряде быстрого реагирования). Именно эта структура, по его словам, похитила и убила Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Сам Гаравский несколько лет назад попал в автокатастрофу, которую считает покушением на себя. После этого он переехал на Запад и попросил политического убежища.





Олег Алкаев, который написал книгу "Расстрельная команда", отметил в комментарии Радио "Свобода", что Гаравского не знал:





"Я его не знал и не знаю. Человек решился довериться, рассказать все это на камеру. Я не считаю его плохим человеком. Я считаю, что, наверное, надо послушать его. Он там фамилии называет, места, конкретные вещи".





По мнению Алкаева, слова Гаравского надо принимать за правду, даже если он не всё видел из того, о чём рассказывает.





"Пока возьмем его слова за основу. А дальше надо разбираться, правду говорит или нет. Во-первых, он говорит, что назовет места. От этого и надо отталкиваться. Я бы так делал", — рассуждает экс-глава СИЗО.





Алкаев полагает, что признание Гаравского могло быть инспирировано из Москвы, чтобы надавить на Лукашенко, не дать ему сблизиться с западными демократиями.





"Скорее всего, я думаю, что Григорьевичу старшие братья из Москвы закрыли шлагбаум на Запад. Это моё мнение. Сидят умные люди в Кремле и видят, что человек немного там за рамки выходит. Показать следовало, что дорога на Запад закрыта, шлагбаум опустился. Нужно ответить на все вопросы, которые поставил этот беглец", — комментирует бывший глава СИЗО.





В 2001 году Алкаев в СМИ признался, что по приказу тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова дважды выдавал расстрельный пистолет командиру СОБР Дмитрию Павличенко. Сопоставив даты, он предположил, что из этого пистолета были убиты Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский. В 2002 году Алкаев получил политическое убежище в Германии.