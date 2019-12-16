В Гродно водитель Citroen задумался, поехал на красный и врезался в Fiat

Источник материала: Tut.by

В Гродно водитель легковушки поехал на красный и совершил ДТП. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает портал « АвтоГродно ».

Авария произошла днем 16 декабря на перекрестке улиц Репина и Данилова. Как видно на записи, Fiat двигается по улице Данилова и выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент в него врезается Citroen, водитель которого едет на красный. От удара Fiat отбрасывает в столб.

В результате ДТП пассажир Citroen получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадали девушка-водитель Fiat и ее пассажир.





Как пишет « АвтоГродно », водитель Citroen рассказал, что поехал на красный, потому что задумался.