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В Гродно водитель Citroen задумался, поехал на красный и врезался в Fiat
Источник материала: Tut.by
В Гродно водитель легковушки поехал на красный и совершил ДТП. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает портал «
Авария произошла днем 16 декабря на перекрестке улиц Репина и Данилова. Как видно на записи, Fiat двигается по улице Данилова и выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент в него врезается Citroen, водитель которого едет на красный. От удара Fiat отбрасывает в столб.
В результате ДТП пассажир Citroen получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадали девушка-водитель Fiat и ее пассажир.
Как пишет «
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Авария произошла днем 16 декабря на перекрестке улиц Репина и Данилова.
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