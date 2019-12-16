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В Гродно водитель Citroen задумался, поехал на красный и врезался в Fiat

17.12.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно водитель легковушки поехал на красный и совершил ДТП. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает портал «АвтоГродно».

Авария произошла днем 16 декабря на перекрестке улиц Репина и Данилова. Как видно на записи, Fiat двигается по улице Данилова и выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент в него врезается Citroen, водитель которого едет на красный. От удара Fiat отбрасывает в столб.

В результате ДТП пассажир Citroen получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадали девушка-водитель Fiat и ее пассажир.


Как пишет «АвтоГродно», водитель Citroen рассказал, что поехал на красный, потому что задумался.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла днем 16 декабря на перекрестке улиц Репина и Данилова.
 
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