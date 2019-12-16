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Что обсудят в Минске на заседании Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 17 декабря пройдет заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процессы интеграции сейчас как никогда вызывают интерес во всех слоях общества. Буквально неделю назад Минск и Москва отмечали 20-летие заключения союзнического договора. Его эволюция была и в центре переговоров на высшем уровне в Сочи.
Напомним, на эту неделю запланирована встреча руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российских отношений.
Ну а свое видение на «дружбу государствами» сегодня смогут выразить юные лидеры. Отметим, что решение о создании Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России было принято ровно два года назад.
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Что обсудят в Минске на заседании Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России
Новости Беларуси. В Минске 17 декабря пройдет заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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