ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную

17.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Могут ли сотрудники кинотеатра увидеть премьеру раньше зрителей? Сколько «весит» современный фильм? Почему пленка ушла в историю? Об этом — в репортаже из горецкой «Крыніцы».

 


К 95-летию белорусского кино в «Крыніце» устроили экскурсию для местных школьников. Дети получили уникальную возможность побывать по ту сторону кинопроекторного окошка и увидеть, как создается волшебство на экране.

 

Вторая жизнь «Крыніцы» началась, когда ее реконструировали к «Дожинкам», считает директор кинотеатра Татьяна Кулькова.  Появилось современное оборудование, новый экран, система звука Dolby. Сегодня в горецком кинотеатре уже не показывают фильмы на пленке, а крутят их в цифровом формате.

Киномехаников больше нет. С переходом на цифровые технологии надобность в них отпала, — говорит демонстратор Лидия Тихонович. В киносети она работает уже больше тридцати лет, поэтому хорошо помнит то время, когда приходилось изрядно потрудиться, чтобы порадовать зрителей.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную

«Пленка ушла в историю. Сегодня фильмы приходят к нам на жестких дисках, — рассказывает Лидия Тихонович. — Все изменилось, все автоматизировалось». С технической стороны использование цифрового оборудования более целесообразно. Пленка изнашивается, и транспортировать ее нелегко. Цифровой проектор представляет увеличенную копию обычного проектора (с лампочкой в 6000 ватт). Проектор подсоединяется к серверу, куда заранее должен быть загружен фильм в специальном формате.

 

С пленкой было много работы. Один фильм мог состоять из десяти частей. Перед каждым сеансом ленту перематывали вручную, проверяли ее состояние. Иногда пленка в бобинах рвалась, приходилось ее склеивать на специальном столе.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную
 «Только ничего не трогайте руками!».  Горецким школьникам устроили экскурсию в святая святых «Крыніцы» — киноаппаратную.

 

Современный кинопоказ выглядит следующим образом. Проектор работает с сервером на несколько терабайт, куда закачивают фильмы. Оптоволоконный интернет позволяет прокатным компаниям отправлять копии прямиком в кинотеатр.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную
Пленочные кинопроекторы в «Крыніце» сохранились в качестве экспонатов. В последний раз кино с них показывали в 2012 году.

 

Один фильм в среднем занимает около 150-200 гигабайт, говорит инженер видеооборудования Александр Носенко. Файлы приходят в кинотеатр в dcp-формате — его читают только специальные серверы и не открывают обычные домашние компьютеры или ноутбуки.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную
Зрители в кинотеатре

 

Для показа фильма нужно ввести специальный ключ, который дистрибьютор присылает в кинотеатр непосредственно перед началом проката фильма. Без ключа фильм не покажешь, потому что он закодирован. Ключ содержит информацию о периоде демонстрации ленты в кинотеатре, а также серийный номер сервера воспроизведения. «Это защита, чтобы никто не смог посмотреть фильм заранее», — объясняет инженер Светлана Близник.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную
Инженер Светлана Близник рассказывает горецким школьникам, как устроен экран в кинотеатре. 

 

Программу показа составляют в соответствии с репертуарным планом. Фильмы программируют в определенной последовательности. Нужно лишь запустить в аппаратной компьютер с подключенным проектором и управлять качеством изображения и звука.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную
Заведующая отделом киновидеообслуживания населения Татьяна Кулькова делится интересными фактами про «Крыніцу»

 

Аппаратная всегда остается скрытой от зрителя. Вот и нас вежливо просят освободить это помещение. Для детей внизу, в зале, начался праздничный показ. А значит, посторонних в сердце кинотеатра быть не должно.

 

Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную
Видеодемонстратор Лидия Тихонович, дежурный по залу Татьяна Ларченко, инженер Светлана Близник, зав. отделом киновидеообслуживания населения Татьяна Кулькова, кассир Ольга Лешневская, ведущий методист Татьяна Котова, инженер по видеооборудованию Александр Носенко.

 

Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Могут ли сотрудники кинотеатра увидеть премьеру раньше зрителей? Сколько «весит» современный фильм? Почему пленка ушла в историю? Об этом — в репортаже из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что обсудят в Минске на заседании Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика