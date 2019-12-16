Как показывают фильмы в горецком кинотеатре: экскурсия в аппаратную

Источник материала: Горецкий вестник

Могут ли сотрудники кинотеатра увидеть премьеру раньше зрителей? Сколько «весит» современный фильм? Почему пленка ушла в историю? Об этом — в репортаже из горецкой «Крыніцы».

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К 95-летию белорусского кино в «Крыніце» устроили экскурсию для местных школьников. Дети получили уникальную возможность побывать по ту сторону кинопроекторного окошка и увидеть, как создается волшебство на экране.

Вторая жизнь «Крыніцы» началась, когда ее реконструировали к «Дожинкам», считает директор кинотеатра Татьяна Кулькова. Появилось современное оборудование, новый экран, система звука Dolby. Сегодня в горецком кинотеатре уже не показывают фильмы на пленке, а крутят их в цифровом формате.

— Киномехаников больше нет. С переходом на цифровые технологии надобность в них отпала, — говорит демонстратор Лидия Тихонович. В киносети она работает уже больше тридцати лет, поэтому хорошо помнит то время, когда приходилось изрядно потрудиться, чтобы порадовать зрителей.











С пленкой было много работы. Один фильм мог состоять из десяти частей. Перед каждым сеансом ленту перематывали вручную, проверяли ее состояние. Иногда пленка в бобинах рвалась, приходилось ее склеивать на специальном столе.







Современный кинопоказ выглядит следующим образом. Проектор работает с сервером на несколько терабайт, куда закачивают фильмы. Оптоволоконный интернет позволяет прокатным компаниям отправлять копии прямиком в кинотеатр.







Один фильм в среднем занимает около 150-200 гигабайт, говорит инженер видеооборудования Александр Носенко. Файлы приходят в кинотеатр в dcp-формате — его читают только специальные серверы и не открывают обычные домашние компьютеры или ноутбуки.







Для показа фильма нужно ввести специальный ключ, который дистрибьютор присылает в кинотеатр непосредственно перед началом проката фильма. Без ключа фильм не покажешь, потому что он закодирован. Ключ содержит информацию о периоде демонстрации ленты в кинотеатре, а также серийный номер сервера воспроизведения. «Это защита, чтобы никто не смог посмотреть фильм заранее», — объясняет инженер Светлана Близник.







Программу показа составляют в соответствии с репертуарным планом. Фильмы программируют в определенной последовательности. Нужно лишь запустить в аппаратной компьютер с подключенным проектором и управлять качеством изображения и звука.







Аппаратная всегда остается скрытой от зрителя. Вот и нас вежливо просят освободить это помещение. Для детей внизу, в зале, начался праздничный показ. А значит, посторонних в сердце кинотеатра быть не должно.







Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова