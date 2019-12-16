|
Такси столкнулось микроавтобусом в Барановичах
17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла вечером 16 декабря на улице Тельмана, возле дома №47.
ДТП на улице Тельмана. Фото: Александр КОРОБ
По словам водителя автомобиля Ситроен, она ехала по улице Тельмана со стороны магазина «Радужный». Водитель автомобиля Рено (такси) двигался в попутном направлении. Когда Ситроен стал поворачивать направо, чтобы заехать во двор дома, в него въехало Рено.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
— Я не знаю как это получилось, — рассказала Intex-press водитель автомобиля Ситроен. – Может быть водитель такси не увидел, что я поворачиваю или просто не успел затормозить.
Однако водитель такси утверждает, что женщина на бусе заезжала во двор с левой полосы:
– Я в то время ехал по правой полосе и получается она меня, порезала просто напросто. И её признали виновной, а не меня!
Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 16 декабря на улице Тельмана, возле дома №47. ДТП на улице Тельмана. Фото: Александр КОРОБ По словам водителя автомобиля Ситроен, она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)