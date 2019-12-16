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Такси столкнулось микроавтобусом в Барановичах

17.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 16 декабря на улице Тельмана, возле дома №47.

Такси столкнулось микроавтобусом в Барановичах

ДТП на улице Тельмана. Фото: Александр КОРОБ

По словам водителя автомобиля Ситроен, она ехала по улице Тельмана со стороны магазина «Радужный». Водитель автомобиля Рено (такси) двигался в попутном направлении. Когда Ситроен стал поворачивать направо, чтобы заехать во двор дома, в него въехало Рено.

Такси столкнулось микроавтобусом в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Такси столкнулось микроавтобусом в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

— Я не знаю как это получилось, — рассказала Intex-press водитель автомобиля Ситроен. – Может быть водитель такси не увидел, что я поворачиваю или просто не успел затормозить.

Однако водитель такси утверждает, что женщина на бусе заезжала во двор с левой полосы:

– Я в то время ехал по правой полосе и получается она меня, порезала просто напросто. И её признали виновной, а не меня!

Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла вечером 16 декабря на улице Тельмана, возле дома №47. ДТП на улице Тельмана. Фото: Александр КОРОБ По словам водителя автомобиля Ситроен, она...
 
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