Такси столкнулось микроавтобусом в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 16 декабря на улице Тельмана, возле дома №47.





ДТП на улице Тельмана. Фото: Александр КОРОБ

По словам водителя автомобиля Ситроен, она ехала по улице Тельмана со стороны магазина «Радужный». Водитель автомобиля Рено (такси) двигался в попутном направлении. Когда Ситроен стал поворачивать направо, чтобы заехать во двор дома, в него въехало Рено.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

— Я не знаю как это получилось, — рассказала Intex-press водитель автомобиля Ситроен. – Может быть водитель такси не увидел, что я поворачиваю или просто не успел затормозить.

Однако водитель такси утверждает, что женщина на бусе заезжала во двор с левой полосы:

– Я в то время ехал по правой полосе и получается она меня, порезала просто напросто. И её признали виновной, а не меня!

Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.