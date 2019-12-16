Ученый ответил, опасна ли мощнейшая космическая вспышка в Млечном Пути

Источник материала: Tut.by

Мощнейшая вспышка звездообразования в ядре Млечного Пути, обнаруженная накануне, не опасна для жизни на Земле. Подобные вспышки часто происходят в Галактике, сообщил ТАСС директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.



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В понедельник пресс-служба Европейской южной обсерватории сообщала, что телескоп VLT обнаружил следы мощнейшей вспышки звездообразования в ядре нашей Галактики. Отмечается, что эта вспышка стала одним из самых энергетически мощных событий во всей истории Млечного Пути.

«На самом деле, такие вещи постоянно происходят, Галактика очень велика, в ней порядка 400 млрд звезд. Поэтому волны звездообразования и раньше происходили, и сейчас происходят, только в разных местах. Это нормальная вещь, не из ряда вон [выходящая], и ничем это не грозит, это не опасно», — сказал Язев.

По его словам, мощность этого взрыва можно объяснить тем, что событие произошло вблизи центра Галактики, где подобные процессы наиболее сильные. Кроме того, он подчеркнул, что само событие произошло в далеком прошлом, миллионы лет назад. Однако из-за удаленности центра Галактики увидеть его удалось только сейчас. «Даже центр нашей Галактики находится от нас в 26 тыс. световых лет, и как минимум 26 тыс. лет шел свет от того, что мы видим сегодня», — сказал Язев.

Сам процесс звездообразования, как правило, происходит под действием ударной волны, отметил ученый. Подобные ударные волны приводят к тому, что в рассеянном газе с высокой концентрацией водорода и гелия формируются в «шары» будущие звезды. После этого в них запускаются термоядерные реакции, и они окончательно формируются.