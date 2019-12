«Что делать, если есть оружие, но нет оптики?» В Йемене на автомат поставили прицел от РПГ

Источник материала: Tut.by

Достаточно оригинальное техническое решение принял неизвестный оружейник в Йемене, оснастив автомат оптикой от гранатомета. Фото оружия, которое получилось в результате, появилось в твиттере CalibreObscura.

#Yemen : What do you do if you have a Zastava M05E2, but no optics?