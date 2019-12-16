«Что делать, если есть оружие, но нет оптики?» В Йемене на автомат поставили прицел от РПГ

Источник материала: Tut.by

Достаточно оригинальное техническое решение принял неизвестный оружейник в Йемене, оснастив автомат оптикой от гранатомета. Фото оружия, которое получилось в результате, появилось в твиттере CalibreObscura.

#Yemen : What do you do if you have a Zastava M05E2, but no optics? Simple, mount the PGO-7V from the RPG-7 launcher and problem solved pic.twitter.com/NINwxct0iS — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ☃️ (@CalibreObscura) December 15, 2019

«Что вы станете делать, если у вас есть Zastava MO5E2, но нет оптики? Все просто, устанавливайте прицел ПГО-7 В от гранатомета РПГ-7, и проблема решена», — написал владелец твиттера.

Серия автоматов Zastava — сербские клоны конструкции Калашникова. Еще во времена холодной войны югославские заводы выпускали копии почти всех имеющихся моделей АК под советский патрон 7,62×39 мм.

По мнению CalibreObscura, перед нами Zastava MO5E2 — это уже собственно сербская разработка на основе предыдущих «застав». Впрочем, здесь есть некоторые сомнения: эта модель не имеет дульного тормоза-компенсатора, как на AK-74, а на фото виден именно такой.

ПГО-7В — советский гранатометный прицел, разработанный в начале шестидесятых годов XX века. Он имеет кратность 2,7 и позволяет эффективно работать по целям, удаленным от 200 до 500 метров.