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«Что делать, если есть оружие, но нет оптики?» В Йемене на автомат поставили прицел от РПГ
Источник материала: Tut.by
Достаточно оригинальное техническое решение принял неизвестный оружейник в Йемене, оснастив автомат оптикой от гранатомета. Фото оружия, которое получилось в результате,
«Что вы станете делать, если у вас есть Zastava MO5E2, но нет оптики? Все просто, устанавливайте прицел ПГО-7 В от гранатомета РПГ-7, и проблема решена», — написал владелец твиттера.
Серия автоматов Zastava — сербские клоны конструкции Калашникова. Еще во времена холодной войны югославские заводы выпускали копии почти всех имеющихся моделей АК под советский патрон 7,62×39 мм.
По мнению CalibreObscura, перед нами
ПГО-7В — советский гранатометный прицел, разработанный в начале шестидесятых годов XX века. Он имеет кратность 2,7 и позволяет эффективно работать по целям, удаленным от 200 до 500 метров.
Случаи установки таких прицелов на автоматы были и раньше, например,
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