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«Что делать, если есть оружие, но нет оптики?» В Йемене на автомат поставили прицел от РПГ

17.12.2019 10:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Достаточно оригинальное техническое решение принял неизвестный оружейник в Йемене, оснастив автомат оптикой от гранатомета. Фото оружия, которое получилось в результате, появилось в твиттере CalibreObscura.

«Что вы станете делать, если у вас есть Zastava MO5E2, но нет оптики? Все просто, устанавливайте прицел ПГО-7 В от гранатомета РПГ-7, и проблема решена», — написал владелец твиттера.

Серия автоматов Zastava — сербские клоны конструкции Калашникова. Еще во времена холодной войны югославские заводы выпускали копии почти всех имеющихся моделей АК под советский патрон 7,62×39 мм.

По мнению CalibreObscura, перед нами Zastava MO5E2 — это уже собственно сербская разработка на основе предыдущих «застав». Впрочем, здесь есть некоторые сомнения: эта модель не имеет дульного тормоза-компенсатора, как на AK-74, а на фото виден именно такой.

ПГО-7В — советский гранатометный прицел, разработанный в начале шестидесятых годов XX века. Он имеет кратность 2,7 и позволяет эффективно работать по целям, удаленным от 200 до 500 метров.

Случаи установки таких прицелов на автоматы были и раньше, например, в Афганистане. У ПГО-7 В большое угловое поле зрения — 13 градусов против 6 у стандартного автоматного ПСО-1 (то есть улучшается обзорность). При использовании такой модели у автоматчика остается возможность использовать и обычный механический прицел. Наконец, солидная масса ПГО-7 В (600 грамм) делает оружие тяжелее, что хорошо сказывается на кучности стрельбы (хотя это преимущество спорно).

 
 
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