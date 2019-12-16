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Похоже, слухи об уходе Луки Модрича из «Реала» пустые: футболист в Мадриде купил дом за 12 млн евро

17.12.2019 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В том же районе жил Бекхэм. Лука провел детство в отеле для беженцев.

Похоже, слухи об уходе Луки Модрича из «Реала» пустые: футболист в Мадриде купил дом за 12 млн евро
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Хорват купил новый дом в Мадриде, пишет by.tribuna.com За особняк в престижном районе Лука выложил 12 млн евро.

Дом находится в мадридском Беверли-Хиллз

Когда мы рассказывали про дом Азара, то упоминали элитный район La Finca: закрытая деревня футболистов на западе столицы Испании – там живут Зидан, Бэйл, Кроос и Хамес.  Модрич купил дом в другом районе – La Moraleja на севере Мадрида.

Моральеха такой же элитный район, только ближе к центру города. Там, в отличие от La Finca, там нет вооруженной охраны и закрытого въезда. Зато много соседей-футболистов: и Рамос, и Марсело, и Варан, и Бензема.

Когда Дэвид Бекхэм играл в «Реале», его дом тоже был в Моральехе. Агентство недвижимости, которое помогло Бексу купить в 2005-м и продать в 2015-м, описывает особняк так: «Скромный, потому что Бекхэмы хотели простой дом, единственная роскошь – 125-метровый гардероб Виктории, который новый владелец переделал в детскую».

Модрич и сам жил в Моральехе с начала карьеры в Мадриде, но прошлый дом был гораздо скромнее: стоил всего 2,8 млн евро. Новый дом несильно больше старого: 3 тысячи м2 против 2,7 тысяч. Зато у прошлого дома был крошечный участок (700 м2), а у особняка за 12 млн – в 10 раз больше.

Новый дом – очень современный: в нем девять спален (каждая с собственной ванной), кинотеатр на 18 человек и комната для вечеринок.


Есть даже кабинет для массажа.

У Модрича большая семья. Он женат на Ване Боснич: девушка на три года старше футболиста, они познакомились в 2007 году, когда Вана проходила стажировку в агентстве, которое занимается делами Луки. У Модричей трое детей: мальчик Ивано, девочки Эма и София.

Им будет, чем заняться в большом доме. В огромной игровой комнате есть качели, телевизоры и даже стена для скалолазания.

Для полного комплекта не хватает только бассейна и теннисного корта. Но не переживайте, они тоже есть на участке нового особняка. Захочет ли Лука покидать такой дом в ближайшее время? Скорее всего, нет.

В футбол Лука попал благодаря отелю для беженцев – там он жил во время войны
А вот в детстве Лука жил в небольшом доме неподалеку от хорватского Задара. Так выглядел дом дедушки Модрича – кстати, его тоже звали Лука.

Когда началась Югославская война, дедушку Модрича убили. Лука с матерью (отец воевал) переехали в Задар – курортный город на побережье Адриатического моря. Модричи поселились в отеле «Коловар», который оборудовали для беженцев.

«В отеле было много ребят, поэтому у меня были друзья, – вспоминает Модрич. – Они помогли мне пережить то время. Хотя я тогда был ребенком и не особо понимал, что происходит вокруг меня».

Именно сотрудники отеля в Задаре связались с местным футбольным клубом – они увидели, что мальчик очень любит носиться с мячом. Модрич медленно рос, поэтому сначала его не хотели брать в академию, но отец потратил всю солдатскую компенсацию, около 200 евро, на оплату футбольного образования сына. 

И сейчас Лука может позволить себе огромный дом в элитном районе Мадрида.


Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; promora; vanityfair.es; globallookpress.com/Jack Chan/Xinhua; REUTERS/Antonio Bronic; booking.com
 
 
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В том же районе жил Бекхэм. Лука провел детство в отеле для беженцев.
 
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