|
В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Австралия задыхается от сильного смога. Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил опасный порог в 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим число обращений в службы скорой помощи из-за проблем с дыханием выросло почти на половину. Австралийские медики бьют тревогу. Они считают, что Сидней столкнулся с чрезвычайно опасной ситуацией, и призывают власти принять срочные меры по борьбе с лесными пожарами.
К сожалению, справиться с огнем у спасателей получается с трудом. Проблему усугубляет сухая и ветреная погода, которая способствует распространению пожаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Австралия задыхается от сильного смога. Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил опасный порог в 11 раз, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)