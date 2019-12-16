ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму

17.12.2019 09:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Австралия задыхается от сильного смога. Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил опасный порог в 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму

В связи с этим число обращений в службы скорой помощи из-за проблем с дыханием выросло почти на половину. Австралийские медики бьют тревогу. Они считают, что Сидней столкнулся с чрезвычайно опасной ситуацией, и призывают власти принять срочные меры по борьбе с лесными пожарами.

К сожалению, справиться с огнем у спасателей получается с трудом. Проблему усугубляет сухая и ветреная погода, которая способствует распространению пожаров.

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Австралия задыхается от сильного смога. Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил опасный порог в 11 раз, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Похоже, слухи об уходе Луки Модрича из «Реала» пустые: футболист в Мадриде купил дом за 12 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • спортивный костюм для мужчины в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика