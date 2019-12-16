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Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года
Источник материала: СТВ
Выпуск самолетов Boeing 737 MAX с января будет приостановлен. Такое решение принято Советом директоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время компания производила по 40 самолетов в месяц. В результате скопилось уже около 400 лайнеров, которые крайне сложно продать.
Напомним, репутация корпорации значительно пошатнулась после двух авиакатастроф: в марте в
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Выпуск самолетов Boeing 737 MAX с января будет приостановлен. Такое решение принято Советом директоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время...
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