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В Могилеве на переходе Audi насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами легковушки в Могилеве,
Смертельный наезд произошел 16 декабря, около 20.50. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Audi A8 ехал по улице Челюскинцев и в районе дома № 66 сбил 46-летнего могилевчанина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 16 декабря, около 20.50, на улице Челюскинцев.
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