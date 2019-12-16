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В Могилеве на переходе Audi насмерть сбила пешехода

17.12.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки в Могилеве, сообщили в областной ГАИ.


Смертельный наезд произошел 16 декабря, около 20.50. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Audi A8 ехал по улице Челюскинцев и в районе дома № 66 сбил 46-летнего могилевчанина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Могилев
 
 
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Смертельный наезд произошел 16 декабря, около 20.50, на улице Челюскинцев.
 
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