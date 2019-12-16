Захаренко, Гончар и Красовский. Также немецкое издание опубликовало текстовое подробное интервью с Гаравским. Как известно, тогда в Беларуси исчезли оппозиционеры. Также немецкое издание опубликовало









За вечер 16 декабря белорусским СМИ удалось собрать различные комментарии по поводу признания бывшего бойца белорусского "эскадрона смерти" о похищении и убийстве оппозиционеров: от Следственного комитета и самого Дмитрия Павличенко до бывшего начальника следственного изолятора "Володарки" Олега Алкаева.





Вясна ". Что говорят официальные органы, правозащитники, тот, кого обвиняют в убийствах, белорусские политики? Подборка ПЦ "".









Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий

По мнению правозащитника Алеся Беляцкого новая информация, которая появилась у Deutsche Welle, а именно, признание бывшего бойца СОБРа в участии в внесудебных казнях известных оппозиционных политиков, требует обязательного расследования.





"Юрий Гаравский довольно точно описывает обстоятельства похищения и убийства Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Указывает место убийств, называет конкретных людей, которые брали в них участие. Бездействие Следственного комитета в этой ситуации можно будет расценивать как желание властей скрыть страшную правду.





Александр Лукашенко, который в свое время по политическим мотивам фактически прекратил расследование этих убийств, должен сделать все, чтобы оно все-таки произошло. Иначе, неизбежно, подозрение в сокрытии правды будет падать и на него", — отмечает Алесь Беляцкий.





Прокуратура и Следственный комитет

В Следственный комитет и прокуратуру обратилось «Радио Свобода». Официальная представительница ведомства Юлия Гончарова сообщила, что в Следственном комитете знают о появлении фильма и новых свидетельствах.





«Пока мы в стадии выяснения, — сообщила Юлия Гончарова. — Когда информация будет подготовлена, мы ее опубликуем».





В Генеральной прокуратуре Свободе сообщили, что реагировать на новые факты, озвученные в опубликованном немецкими журналистами фильме, может Следственный комитет.





Это обусловлено тем, что дело об исчезновениях Гончара, Захаренко и Красовского по-прежнему расследуется.





«Дело не закрыто, она расследуется, — сообщил представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брилев. — Вся новая информация, в том числе публикации в СМИ, следователю интересны. Они могут быть рассмотрены. Позицию по этому поводу должен формировать Следственный комитет».





МВД на вечер 16 декабря для комментариев было недоступно.





Создатель СОБРа Дмитрий Павличенко





По словам Гаравского, именно он давал приказы на задержания противников Лукашенко и сам лично их расстреливал. После выхода фильма Павличенко в течение десяти минут дал два взаимоисключающих комментария — «Нашей Ниве» и Tut.by.









"Гаравский отслужил полтора года срочной службы, а потом оскорбил [внутренние войска]. Никакого отношения к СОБРу он не имеет. У нас [в 1998 году] открылся штат контрактников, у него особого интеллекта не было, парень здоровый, но определенные навыки были, и в рукопашном бою, и мы его взяли. Но СОБР формировался в 1999 году.





А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность — занимался вымогательством. Его брало в разработку Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, задерживал "Алмаз" — там все было серьезно. Поэтому, если какие-то события и происходили [в 1999 году], к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание".





А через 10 минут он ответил на звонок корреспондента "Нашей Нивы":





"Такой человек под моим руководством не служил. Я лично создавал Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). И прекрасно помню всех, особенно тех, кто создавал. Никакого Гаравского там не было. Может, в 3214 и был такой человек, там всех не упомнишь... Но я не знаю такого Юрия Гаравского. А что он такого написал, что-то, что очерняет нашу реальность?"









Бывший глава внутренних войск Юрий Сиваков





По его мнению, признания экс-бойца СОБР об участии в убийствах оппозиционных политиков является "вбросом" перед встречей Лукашенко и Путина 20 декабря , пишет «Наша Нива». Сиваков руководил внутренними войсками в 1999-2000 годах., пишет «Наша Нива».





«Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное — вовремя. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье.





Про эту кухню можно только догадываться. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный», — сказал Юрий Сиваков.





Правозащитник БХК Гарри Погойняйло





бывший судья и адвокат, сейчас правозащитник БХК Гарри Погоняйло. Прокомментировал "Свободе" фрагмент рассказа бывшего «собровца» Юрия Гаравского, касающийся дела, заведенного против командира Дмитрия Павличенко





По мнению Гарри Погоняйло за Павличенко вступился глава государства.





"Так и могло быть, так как указание об освобождении Павличенко из-под стражи из тюрьмы КГБ "Американка" дал лично Александр Лукашенко. К тому же про оперативные данные о Павличенко стало известно Виктору Шейману, он доложил Лукашенко. А тот, вероятно, как мы полагаем , дал устный приказ срочно освободить Павличенко", — полагает Погоняйло.





Бывший директор СИЗО на Володарского Олег Алкаев









"Его слова нужно принимать за правду. Может, он не все видел и не знает. Это надо учитывать. Он на себя такое бремя взял, я думаю, что он за него достойно ответит. Это не шутки, не когда рыбу украл в магазине", — рассуждает Алкаев.





Глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов

Можно ли верить сенсационным заявлениям Юрия Гаравского, ответил "Свободе" руководитель ОГП, подполковник милиции в отставке Николай Козлов:





"Я думаю, что да. Он рассказывает подробности, которые легко проверить, и это о многом говорит. Если человек говорит, что трупы закопали, что машину закопали, и он готов показать место, называя фамилии, и можно проверить, действительно ли такие люди служили в соответствующем подразделении.





Это все легко проверить. И есть основания все это проверить досконально".





Жена исчезнувшего оператора Дмитрия Завадского

Светлана Завадская, жена исчезнувшего в 2000 году оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского, тоже прокомментировала "Радио Свобода" признание Юрия Гаравского. , жена исчезнувшего в 2000 году оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского, тоже





"Много похожих деталей. Вот того, что у Гончара на ноге не было двух пальцев, я не знала. Но я спросила у Ирины Красовской об этом, и она написала, что помнит, что якобы в бане Гончар ходил в закрытых резиновых тапочках. Но я же сама этого не видела, поэтому больше говорить не буду. Но если это правда, эта деталь, то тогда во все можно верить", — рассказывает Светлана.





факт отсутствия пальцев на ноге "Свободе" подтвердил политик Анатолий Лебедько , который в 90-е годы был депутатом Верховного Совета вместе с Гончаром: "Да, это точно. Пальцев на ноге не хватало, это я сам видел. Кажется, на левой. Дело было в бане. Но о причинах случившегося не спрашивал". Кстати,, который в 90-е годы был депутатом Верховного Совета вместе с Гончаром: "Да, это точно. Пальцев на ноге не хватало, это я сам видел. Кажется, на левой. Дело было в бане. Но о причинах случившегося не спрашивал".





При этом Светлана Завадская пока не знает, что дальше делать с данными, которые озвучил Юрий Гаравский, так как, по ее мнению, в нынешней Беларуси проверять эти сведения официальное следствия не станет.





"При нынешней власти мы с этой информацией мало что можем сделать. Меня трясет, когда все это читаю, а ничего не могу сделать. Пытаюсь что-то придумать. Вот он говорит, что может указать место, где убили Гончара и Красовского. И что, если мы туда приедем, что будет? Кто нам позволит туда пройти? И вообще я убеждена, что их тел уже не найдешь", — рассуждает Светлана Завадская.









Бывший следователь Олег Волчек

Бывший следователь прокуратуры Олег Волчек в 1999 году возглавлял общественную комиссию расследования исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, оппозиционера Виктора Гончара и его друга Анатолия Красовского.





Рассказ экс-«собровца» Юрия Гаравского он прокомментировал "Свободе".





По мнению Олега Волчека, собеседник «Немецкой волны» Юрий Гаравский подтверждает сведения о расстрельном пистолете, известные со слов Олега Алкаева, а также бывших сотрудников прокуратуры и Петрушкевича.





"Они давали показания еще в 2001 году, и все согласно последовательности совпадает. Что был такой специальный пистолет, что он был использован в дни, когда похитили Захаренко, а потом так же похитили Гончара и Красовского и снова использовали пистолет. Гаравский это засвидетельствовал.





Мы в общественной комиссии нашли свидетелей, которые подтвердили те похищения, и теперь Гаравский это описал подобным образом. И о том, что под Бегомлем был закопан джип Красовского. Правда, тогда Наумов говорил, что выехали туда и искали, но не нашли, но теперь понятно, что могли уничтожить или перепрятать, поэтому ничего как бы и не нашли", — рассуждает Волчек.