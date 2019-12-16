Киберпреступность в Осиповичах. Какая она?

Источник материала: Асiповiцкi край

Киберпреступность в домашних тапочках, или Грехи наши, финансово тяжкие

С начала года на территории Могилевщины зарегистрировано 897 преступлений в IT-сфере, из них 63 — в нашем районе

Киберпреступность — это не про нас, это где-то очень далеко зловещие хакеры изобретают вредоносные программы и вирусы, перехватывают управление спутниками, крадут коды доступа к ядерному оружию и миллиарды с банковских счетов. Уверены?

Увы: с киберпреступлениями, хоть и не имеющими ничего общего с высокотехнологичными, все чаще сталкиваются самые обычные граждане: число девайсов и сервисов, которыми мы пользуемся, растет, а защищенных на 100% систем не существует. Так что неудивительно, что самой массовой формой преступной активности в сети становится удаленное мошенничество, совершить которое при определенных навыках можно не выходя из собственного дома.

Итак, в неустановленном месте сидит в уютном халате и тапочках некое неустановленное лицо, стучит по клавиатуре компьютера или телефона, пьет кофе, возможно, даже закусывает бутербродом. И…

ЛЕНОСТЬ

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Для тех, кто не в курсе: стикеры — такие веселые картинки, которыми можно украшать сетевую переписку или использовать, когда лень набирать текст. Например, отправляешь собеседнику нечто похожее на бурундука, держащего над головой слово «ничосе» и вихрастого цыпленка «я пуля». Всё понятно: страшно удивлен и скоро прибуду на место столь впечатляющего проис-шествия. Два касания экрана мобильника — и писать ничего не надо.

Впрочем, на подобное соблазнительное предложение подарочных стикеров взрослый человек, вероятнее всего, не отреагирует, да и времени безвылазно сидеть в соцсетях у него нет. А ребенок… Недавно три подружки-подростка «наотвечали» на 72, 165 и 178 рублей, которые авансом списались с лицевых счетов телефонов за ответы на SMS. Настоящий «аттракцион неслыханной щедрости» продемонстрировал 7-летний мальчик: баланс в итоге опустел почти на полторы тысячи рублей. Стоит ли упоминать, что никаких стикеров от кибермошенников ребятишки не получили, зато, вероятно, хорошенько «получили» от родителей?

Кстати, обращений с заявлением о подобном кибермошенничестве в РОВД становится всё больше. Может потому, что мамы-папы, зарабатывая дитяте на очередной смартфон, не находят времени поговорить с чадом об опасностях, таящихся во всемирной паутине? Или взрослым сделать это просто лень?

ТЩЕСЛАВИЕ

«Инстаграм» — фабрика грез наших дней: благодаря модной соцсети даже кот может стать медийной персоной и, как следствие, разбогатеть. Что уж говорить о симпатичной девушке: если инстадивой сделаться не получится, то почему бы не потешить свое самолюбие десятком-другим лайков и новых подписчиков?

На запрос «как стать знаменитым в Инстаграм» поисковик выдает более 3 миллионов результатов, в том числе такой: «Хорошее фото — это самое важное, если вы хотите монетизировать аккаунт или заниматься его продвижением». Фото, конечно, должно быть зачётным и профессионально выполненным: на запечатлении макарон по-флотски или «себяшке» в вишневом цвету много лайков не заработаешь. Поэтому, серьезно настроившись на завоевание фолловеров, осиповчанка отыскала в интернете объявление об изготовлении под заказ фотоальбомов и незамедлительно перевела сотню рублей на карт-счет мастера высокохудожественных снимков. После перечисления денег фотограф — он же мошенник, работающий «на удаленке», — с горизонта честолюбивой девушки исчез.

Аванс доверия не оправдался и в случае землячки, которая тоже желала заработать, причем не чем иным, как трейдингом криптовалют. За обучение и помощь в получении дохода от торговли на криптовалютной бирже женщина за 3 месяца перечислила неустановленному лицу свыше 12 тысяч рублей. Деньги благополучно (разумеется, для мошенника, а не для так и не обученного брокера) были списаны где-то в Великобритании.

Естественно, в сети кибермошенников попадется всё же больше граждан с менее экзотическими притязаниями. Стремясь через популярную площадку объявлений «Куфар» выгодно прикупить чуть поношенные, зато брендовые одежду-обувь или немного б/у смартфон престижной модели, земляки торопятся перевести продавцам задаток — без всяких гарантий получения вещиц. А спустя время в райотделе милиции регистрируют очередное заявление: «Меня обманули. Помогите вернуть деньги». Эх, почему нам вовремя не вспоминается сатирическое михаилмишинское: «Надо скромнее быть, товарищ Сидоренкова!»?..

Впрочем, жертвами мошенников в сети становятся не только те, кто пробует что-то купить. Например, осиповчанке, пытавшейся через объявление в интернете сбыть ненужную ей вещь, позвонил некто, с кем быстро сошлись в цене. Покупатель сообщил, что готов прямо сейчас отдать деньги, но только на карту — по причине «иногородности». Продающая сторона обрадовалась и назвала реквизиты сразу двух своих карточек и даже комбинацию цифр, пришедшую через SMS в качестве кода подтверждения оплаты — так мошенники получили все необходимые сведения для доступа в чужой интернет-банкинг, а во время разговора подельник «покупателя» успел взломать страницу и похитить деньги с обеих карточек продавца.

СРЕБРОЛЮБИЕ

Пословица «не в деньгах счастье» ныне крайне редко употребляется без более позднего окончания «а в их количестве». Причем в идеале денежная масса должна прибывать не трудом и усердием, а на халяву. Слово это на другие языки переводится сложно и с большими неточностями — возможно, поэтому только нами всё, что досталось случайно, по стечению обстоятельств, воспринимается как некое вселенское благо, которое можно и нужно искать, и оно обязательно найдется. Главное — не прохлопать удачу.

Когда телефон выдал сообщение от приятельницы, внезапно прямо в отделении банка заполучившей в розыгрыше среди обладателей карточек 100-рублевый приз и предложившей попытать счастья товарке («только срочно перешли реквизиты своей карты!»), жительница одной из деревень настолько обрадовалась, что выполнила нужное мгновенно. И, лишь когда со счета пропали собственные — не халявные — деньги, всплеснула руками: «Что ж я тогда подружке-то не перезвонила?..»

* * *

Киберпреступники, действующие удаленно, разрабатывают огромное количество потенциальных жертв, постоянно ищут и находят уязвимые места в информационных технологиях, изобретают новые преступные схемы, но при этом, как и традиционные мошенники, эксплуатируют жадность, страх, доверчивость людей.

«Сетевые» просьбы срочно одолжить денег нуждающемуся родственнику-знакомому; сообщения с приглашением быстро разбогатеть, вложив совсем немного средств; очень выгодные покупки, для которых нужно всего лишь перечислить небольшой задаток; звонки из якобы банка с требованием сообщить коды доступа, пришедшие через SMS, — нечто подобное рано или поздно получают все, у кого есть мобильный телефон, электронная почта или аккаунты в социальных сетях.

Как реагировать на такие месседжи — каждый решает в меру своего разумения. Как и то, использовать ли отдельную карту для онлайн-покупок, раздавать ли налево и направо реквизиты банковских карт, переводить ли авансовые платежи, озаботиться ли созданием надежных паролей в соцсетях, разъяснять ли собственным детям правила безопасного поведения в интернете… Но хотелось бы, чтобы каждому из нас в этот момент вовремя и кстати вспомнилось классическое оскаруайльдовское: «Не грешник, а глупец — вот наибольшее из зол. Нет греха, кроме глупости».

Информация предоставлена Андреем Бабичем,

заместителем начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.