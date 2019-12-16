ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киберпреступность в Осиповичах. Какая она?

17.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Киберпреступность в домашних тапочках, или Грехи наши, финансово тяжкие

С начала года на территории Могилевщины зарегистрировано 897 преступлений в IT-сфере, из них 63 — в нашем районе

Киберпреступность — это не про нас, это где-то очень далеко зловещие хакеры изобретают вредоносные программы и вирусы, перехватывают управление спутниками, крадут коды доступа к ядерному оружию и миллиарды с банковских счетов. Уверены?

Увы: с киберпреступлениями, хоть и не имеющими ничего общего с высокотехнологичными, все чаще сталкиваются самые обычные граждане: число девайсов и сервисов, которыми мы пользуемся, растет, а защищенных на 100% систем не существует. Так что неудивительно, что самой массовой формой преступной активности в сети становится удаленное мошенничество, совершить которое при определенных навыках можно не выходя из собственного дома.

Итак, в неустановленном месте сидит в уютном халате и тапочках некое неустановленное лицо, стучит по клавиатуре компьютера или телефона, пьет кофе, возможно, даже закусывает бутербродом. И…

ЛЕНОСТЬ

«Как получить стикеры в социальной сети «ВКонтакте» совершенно даром? Берите у нас бесплатные голоса — только ответьте на это SMS! Больше ответов — больше голосов!!!»

Для тех, кто не в курсе: стикеры — такие веселые картинки, которыми можно украшать сетевую переписку или использовать, когда лень набирать текст. Например, отправляешь собеседнику нечто похожее на бурундука, держащего над головой слово «ничосе» и вихрастого цыпленка «я пуля». Всё понятно: страшно удивлен и скоро прибуду на место столь впечатляющего проис-шествия. Два касания экрана мобильника — и писать ничего не надо.

Впрочем, на подобное соблазнительное предложение подарочных стикеров взрослый человек, вероятнее всего, не отреагирует, да и времени безвылазно сидеть в соцсетях у него нет. А ребенок… Недавно три подружки-подростка «наотвечали» на 72, 165 и 178 рублей, которые авансом списались с лицевых счетов телефонов за ответы на SMS. Настоящий «аттракцион неслыханной щедрости» продемонстрировал 7-летний мальчик: баланс в итоге опустел почти на полторы тысячи рублей. Стоит ли упоминать, что никаких стикеров от кибермошенников ребятишки не получили, зато, вероятно, хорошенько «получили» от родителей?

Кстати, обращений с заявлением о подобном кибермошенничестве в РОВД становится всё больше. Может потому, что мамы-папы, зарабатывая дитяте на очередной смартфон, не находят времени поговорить с чадом об опасностях, таящихся во всемирной паутине? Или взрослым сделать это просто лень?

ТЩЕСЛАВИЕ

«Инстаграм» — фабрика грез наших дней: благодаря модной соцсети даже кот может стать медийной персоной и, как следствие, разбогатеть. Что уж говорить о симпатичной девушке: если инстадивой сделаться не получится, то почему бы не потешить свое самолюбие десятком-другим лайков и новых подписчиков?

На запрос «как стать знаменитым в Инстаграм» поисковик выдает более 3 миллионов результатов, в том числе такой: «Хорошее фото — это самое важное, если вы хотите монетизировать аккаунт или заниматься его продвижением». Фото, конечно, должно быть зачётным и профессионально выполненным: на запечатлении макарон по-флотски или «себяшке» в вишневом цвету много лайков не заработаешь. Поэтому, серьезно настроившись на завоевание фолловеров, осиповчанка отыскала в интернете объявление об изготовлении под заказ фотоальбомов и незамедлительно перевела сотню рублей на карт-счет мастера высокохудожественных снимков. После перечисления денег фотограф — он же мошенник, работающий «на удаленке», — с горизонта честолюбивой девушки исчез.

Аванс доверия не оправдался и в случае землячки, которая тоже желала заработать, причем не чем иным, как трейдингом криптовалют. За обучение и помощь в получении дохода от торговли на криптовалютной бирже женщина за 3 месяца перечислила неустановленному лицу свыше  12 тысяч рублей. Деньги благополучно (разумеется, для мошенника, а не для так и не обученного брокера) были списаны где-то в Великобритании.

Естественно, в сети кибермошенников попадется всё же больше граждан с менее экзотическими притязаниями. Стремясь через популярную площадку объявлений «Куфар» выгодно прикупить чуть поношенные, зато брендовые одежду-обувь или немного б/у смартфон престижной модели, земляки торопятся перевести продавцам задаток — без всяких гарантий получения вещиц. А спустя время в райотделе милиции регистрируют очередное заявление: «Меня обманули. Помогите вернуть деньги». Эх, почему нам вовремя не вспоминается сатирическое михаилмишинское: «Надо скромнее быть, товарищ Сидоренкова!»?..

Впрочем, жертвами мошенников в сети становятся не только те, кто пробует что-то купить. Например, осиповчанке, пытавшейся через объявление в интернете сбыть ненужную ей вещь, позвонил некто, с кем быстро сошлись в цене. Покупатель сообщил, что готов прямо сейчас отдать деньги, но только на карту — по причине «иногородности». Продающая сторона обрадовалась и назвала реквизиты сразу двух своих карточек и даже комбинацию цифр, пришедшую через SMS в качестве кода подтверждения оплаты — так мошенники получили все необходимые сведения для доступа в чужой интернет-банкинг, а во время разговора подельник «покупателя» успел взломать страницу и похитить деньги с обеих карточек продавца.

СРЕБРОЛЮБИЕ

Пословица «не в деньгах счастье» ныне крайне редко употребляется без более позднего окончания «а в их количестве». Причем в идеале денежная масса должна прибывать не трудом и усердием, а на халяву. Слово это на другие языки переводится сложно и с большими неточностями — возможно, поэтому только нами всё, что досталось случайно, по стечению обстоятельств, воспринимается как некое вселенское благо, которое можно и нужно искать, и оно обязательно найдется. Главное — не прохлопать удачу.

Когда телефон выдал сообщение от приятельницы, внезапно прямо в отделении банка заполучившей в розыгрыше среди обладателей карточек 100-рублевый приз и предложившей попытать счастья товарке («только срочно перешли реквизиты своей карты!»), жительница одной из деревень настолько обрадовалась, что выполнила нужное мгновенно. И, лишь когда со счета пропали собственные — не халявные — деньги, всплеснула руками: «Что ж я тогда подружке-то не перезвонила?..»

* * *

Киберпреступники, действующие удаленно, разрабатывают огромное количество потенциальных жертв, постоянно ищут и находят уязвимые места в информационных технологиях, изобретают новые преступные схемы, но при этом, как и традиционные мошенники, эксплуатируют жадность, страх, доверчивость людей.

«Сетевые» просьбы срочно одолжить денег нуждающемуся родственнику-знакомому; сообщения с приглашением быстро разбогатеть, вложив совсем немного средств; очень выгодные покупки, для которых нужно всего лишь перечислить небольшой задаток; звонки из якобы банка с требованием сообщить коды доступа, пришедшие через SMS, — нечто подобное рано или поздно получают все, у кого есть мобильный телефон, электронная почта или аккаунты в социальных сетях.

Как реагировать на такие месседжи — каждый решает в меру своего разумения. Как и то, использовать ли отдельную карту для онлайн-покупок, раздавать ли налево и направо реквизиты банковских карт, переводить ли авансовые платежи, озаботиться ли созданием надежных паролей в соцсетях, разъяснять ли собственным детям правила безопасного поведения в интернете… Но хотелось бы, чтобы каждому из нас в этот момент вовремя и кстати вспомнилось классическое оскаруайльдовское: «Не грешник, а глупец — вот наибольшее из зол. Нет греха, кроме глупости».

Информация предоставлена Андреем Бабичем,

заместителем начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киберпреступность в домашних тапочках, или Грехи наши, финансово тяжкие С начала года на территории Могилевщины зарегистрировано 897 преступлений в IT-сфере, из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Федерация хоккея оценила выступление «молодежки» на ЧМ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика