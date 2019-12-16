"Белорусов злостными нарушителями сделала власть"

Александр Лукашенко в понедельник провел совещание с силовиками по «административке». На словах он поразился, что за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. За неполные пять лет к ответственности привлекли 3,5 миллиона граждан — более 50% трудоспособного населения.





Глава государства потребовал искоренить палочно-галочную систему оценки работы правоохранителей.





Почему белорусов штрафуют, а не предупреждают?

После совещания выразил удивление и госсекретарь Совбеза Станислав Зась:

«Почему, например, даже МВД не в полной мере пользуется возможностью замены штрафа предупреждением, а непременно составляет протокол?»





«Белорусский партизан» попросил ответить на этот вопрос Олега Волчека, бывшего следователя прокуратуры и руководителя Центра «Правовая помощь населению».





«Во-первых, людей часто привлекают к административной ответственности, потому что в стране заложена норма о пополнении бюджета в виде штрафов», – объяснил Олег Волчек.





Во-вторых, по его словам, правоохранители ориентированы на палочно-галочную систему, т.к. от количества составленных протоколов зависит их звание и должность.





«Зачастую мы имеем дело фактически с коррупцией: люди злоупотребляют своими служебными полномочиями, незаконно привлекая граждан к административной ответственности. Ежедневно к нам обращаются по 2-3 человека, попавших в такую ситуацию. Материалы дела очень слабо подготовлены: берется всего одно свидетельство без других доказательств вины.





И ладно, милиция. Такая же проблема з судами (особенно в регионах), которые выносят наказание без достаточных доказательств», – рассказал Олег Волчек.





Руководитель Центра «Правовая помощь населению» видит проблему и в низкой квалификации правоохранителей.









«В милиции нехватка людей, берут почти всех. Мы столкнулись с тем, что сотрудники не до конца знают, что такое административные процессы. Неправильно составляют протокол, не вовремя его направляют, не разъясняют гражданам права, не протоколируют ходатайства и т.д.», – отметил Олег Волчек.





Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб еще проще объяснил, почему правоохранители предпочитают выписывать штрафы, а не предупреждения.





«Думаю, у них есть указания сверху составлять протоколы, на основании которых можно штрафовать людей и получать деньги. В современной Беларуси все зависит от руководства – другого варианта я не вижу. Если бы сверху шло указание меньше штрафовать, а больше предупреждать (устно, письменно) – так больше предупреждали бы», – сказал «Белорусскому партизану» Мечислав Гриб.





Была бы политическая воля – систему изменили бы в один момент

По поручению Лукашенко создана специальная экспертная комиссия, которая должна к июлю 2020 года подготовить документ по совершенствованию порядка привлечения к административной ответственности. Станут ли белорусов меньше наказывать за незначительные правонарушения вроде перехода дороги в

неположенном месте?





«Я не скажу, что белорусы злостные нарушители. Мы нормальная адекватная нация, нас такими сделала власть – для выгоды системы, пополнения бюджета. Мы давно предлагали, как можно изменить систему.





Я изучал американский опыт в Денвере в полицейском участке. В один момент там решились заменить штрафы на предупреждения. Оказалось, что это эффективная мера – доверие к полицейским повысилось, что помогло в раскрытии серьезных преступлений», – рассказал Олег Волчек.





Обращает на себя внимание следующий факт. Еще в августе Александр Лукашенко выразил возмущение качеством работы правоохранительных органов, а в сентябре глава МВД Юрий Караев заявил, что милиция может перейти на балльную систему оценки, при которой ее работа будет оцениваться по раскрытию серьезных правонарушений.





Но перемен до сих пор не произошло – теперь проект изменений обещают только к лету следующего года.









Мечислав Гриб считает, что все упирается в наличие политической воли у руководства страны.





«Там собственно и добиваться нечего. Если будет политическая воля, искоренить палочно-галочную систему можно в один момент.





Достаточно дать указание в Палату представителей – там моментально примут изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Но по каким-то причинам делать это не спешат», – сказал «Белорусскому партизану» генерал-лейтенант милиции в отставке.