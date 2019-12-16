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Красота дня! Спутницы топовых биатлонистов, от которых не отвести глаз

17.12.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С кем связывают жизнь биатлонисты, большую часть года проводящие на сборах и соревнованиях? SPORT.TUT.BY собрал несколько историй любви топов мирового биатлона. Приготовьтесь — дальше много красоты и трогательных деталей.

Мартен Фуркад и учительница Элен

Многолетний лидер тотала Мартен Фуркад встретил свою избранницу Элен еще в подростковом возрасте. Им было 11 и 12 лет.

Тогда Элен, как и Мартен, занималась лыжными гонками и участвовала в клубных соревнованиях в Альпах. Молодые люди сразу понравились друг другу и начали писать инфантильные письма. Мартен называл это детской влюбленностью.

Позже Элен уехала учиться в Тулузу, а Фуркад тренировался и проводил много времени между Преманоном и Виллар-де-Ланс. Они снова встретились в 17. И с тех пор отношения пары стали серьезными.

— Это потрясающе, что сейчас Элен моя спутница, мать моих детей. В наших отношениях было несколько перерывов, начиная с 14 лет, но мы никогда не переставали общаться и доверять друг другу. Я убежден, что без нее мне бы не удалось построить карьеру. Она дала мне стабильность чувств, в которой я нуждался, — отмечал в своей автобиографии Фуркад.

Там же Мартен вспоминает, что еще в 14-летнем возрасте амбициозно заявил Элен: «Если станешь моей женой, чаще будешь видеть меня по телевизору».

Йоханнес Бё и юрист Хедда

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё познакомился со своей будущей женой Хеддой, когда приехал на Рождество домой в Норвегию. Красивая брюнетка с дипломом юриста сразу покорила рыжего Бё. На вопрос, какие девушки ему нравятся, Йоханнес как-то ответил:

— Спортивные. Но главное умные. Это наиболее важная черта. И, конечно, чувство юмора. Все это есть в моей девушке. Она идеальна.

В 2017 году в канун Рождества Йоханнес Бё сделал Хедде предложение. К слову, обручальное кольцо, спортсмен назвал самой дорогой покупкой за последнее время (а ведь младший Бё — наиболее высокооплачиваемый биатлонист Скандинавии!). Год назад пара сыграла свадьбу, а в январе 2019-го у Йоханнеса и Хедды ожидается пополнение в семье.

Тарьей Бё и продюсер Гита

Старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё — пока холостяк, хотя уже несколько лет встречается с девушкой с индийскими корнями Гитой Симонсен. Она — продюсер норвежской радиостанции NRK P3. А еще Гита развивает собственный медиа-бизнес — Simonsen Media. Правда, со спортом ее проекты никак не связаны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от gitasimonsen (@gitasimonsen) 26 Мар 2019 в 3:55 PDT

Эмиль Хегле Свендсен и журналист Саманта

Подруга еще одного знаменитого норвежца Эмиля Хегле Свендсена — Саманта — словно третья сестра Хедды и Гиты. Все три девушки невероятно похожи. Свендсен даже шутил, что Йоханнес и Тарьей поначалу были тайно влюблены в его Сэм, а потом уже нашли себе таких же кареглазых и темноволосых спутниц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Samantha (@samantha_skogrand) 23 Мар 2019 в 10:35 PDT

Эмиль познакомился с Самантой в Tinder, а первое свидание назначил в своей же квартире. Сам спортсмен объяснял это тем, что он слишком известен в Осло, поэтому не хотел привлекать внимания к новым отношениям.

Саманта Скугранд — популярный журналист. До встречи с Эмилем она работала на телевидении в Бергене. Во время Олимпиады девушку даже отстраняли от эфира, чтобы на эмоциях она не сместила акценты и не исказила информацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Samantha (@samantha_skogrand) 13 Янв 2018 в 7:18 PST

Ради отношений со Свендсеном Сэм перебралась из Бергена в столицу и начала строить в Осло карьеру радиоведущей. У пары уже есть общий сын. Правда, до свадьбы дело пока не дошло.

Уле-Эйнар Бьорндален и олимпийская чемпионка Домрачева

Пожалуй, самая распиаренная пара мирового биатлона — король Уле и наша Даша. При этом о зарождении их отношений известно крайне мало. Сама Дарья рассказывала, что впервые лично пообщалась с норвежским королем на Олимпиаде в Ванкувере. Там 23-летняя белоруска выиграла бронзу и удостоилась похвалы от самого Бьорндалена.

Слухи об их романе появились после развода Уле-Эйнара с первой женой бельгийкой Натали Сантер в 2012 году. Но на протяжении нескольких лет ни Дарья, ни Уле не давали официальных комментариев. Только в 2016 году на пресс-конференции норвежский чемпион объявил, что вскоре они с Домрачевой станут родителями.

В августе того же года пара сыграла свадьбу, а в октябре на свет появилась Ксения Бьорндален. Сейчас Дарья и Уле-Эйнар вместе работают в тренерском штабе сборной Китая по биатлону и переезжают по этапам Кубка мира вместе с дочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 16 Ноя 2018 в 2:22 PST

Матвей Елисеев и психолог Анна

В текущем сезоне россиянин Матвей Елисеев ворвался в элиту мирового биатлона и после двух этапов Кубка мира уверенно расположился на шестой позиции тотала. Одной из причин мощных выступлений сам Елисеев называет помощь супруги — экс-биатлонистки, а ныне психолога и коуча Анны Щербининой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93) 24 Янв 2019 в 4:33 PST

Анна и Матвей поженились в 2018 году после Олимпиады в Корее. В тот период, по словам жены, Елисеев попал в психологическую яму. Супруга попробовала восстановить его эмоциональное равновесие благодаря коучингу.

— Внешне по спортсмену не заметить перемену: все бегут гонку одинаково. Тот, кто психологически слаб, не идет кривее, не старается меньше. Разница — в самоощущении: либо ты бежишь, боясь неудачи, упрека тренера, разочарования в себе — и убегаешь от этого. Либо бежишь к развитию, признанию, мечте. Физические действия одни и те же, но результат и подход к делу — разные, — поясняла в интервью Анна.

Сейчас она помогает Матвею прорабатывать эмоции, релаксировать, но при этом категорически отказывается называть себя личным психотерапевтом биатлониста. В первую очередь она — его поддержка и жена.

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SPORT.TUT.BY собрал несколько историй любви топов мирового биатлона. Приготовьтесь - дальше много красоты и трогательных деталей.
 
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