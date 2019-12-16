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Названы виды алкоголя, от которых пьянеешь быстрее
Источник материала: Tut.by
Ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски назвал
Шампанское тоже приведет к быстрому опьянению: из-за газации действие спирта можно ощутить примерно через 30 секунд после выпитого бокала.
Тем не менее, сильнее всего на состоянии на следующий день скажется
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Причина в том, что у них быстрая всасываемость и относительно высокое содержание алкоголя - 20 процентов.
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