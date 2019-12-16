Названы виды алкоголя, от которых пьянеешь быстрее

Источник материала: Tut.by

Ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски назвал Daily Mail алкогольные напитки, от которых пьянеешь быстрее, а похмелье потом тяжелее: херес и портвейн. Причина в том, что у них быстрая всасываемость и относительно высокое содержание алкоголя — 20 процентов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Шампанское тоже приведет к быстрому опьянению: из-за газации действие спирта можно ощутить примерно через 30 секунд после выпитого бокала.

Тем не менее, сильнее всего на состоянии на следующий день скажется не тип напитка — а количество выпитого. И единственный надежный способ избежать похмелья вовсе и не навредить своему здоровью — это не пить.