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В Беларуси расширили перечень инновационных товаров
17.12.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Список инновационных товаров расширен в Беларуси постановлением Совмина от 11 декабря 2019 года № 852. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В Госкомитете по науке и технологиям уточнили, что перечень скорректирован с учетом приоритетов инновационного развития национальной экономики и изложен в новой редакции.
В список включили новые товары, прошедшие государственную научно-техническую экспертизу. В частности, в него вошли медицинская рефрижераторная центрифуга, мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ-диапазона, гибкие шахтные силовые кабели различных типоразмеров.
Изменения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в нашей стране. Производители данных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль.
Документ вступит в силу 1 января 2020 года.
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Список инновационных товаров расширен в Беларуси постановлением Совмина от 11 декабря 2019 года № 852. Документ опубликован на Национальном правовом...
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