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В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

17.12.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Время дарить подарки: настоящее Рождество устроили сотрудники для обитателей лондонского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждому подарили то, что он любит больше всего.

Обезьянкам досталась новая кормушка в виде новогоднего носка со съедобными декорациями. Тигру – сразу несколько ярких коробок с мясом. А вот лемурам, чтобы полакомиться угощениями, пришлось попрыгать: сладкие фрукты для них подвесили на лианах.

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

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Новости Великобритании. Время дарить подарки: настоящее Рождество устроили сотрудники для обитателей лондонского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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