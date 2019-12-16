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В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Время дарить подарки: настоящее Рождество устроили сотрудники для обитателей лондонского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждому подарили то, что он любит больше всего.
Обезьянкам досталась новая кормушка в виде новогоднего носка со съедобными декорациями. Тигру – сразу несколько ярких коробок с мясом. А вот лемурам, чтобы полакомиться угощениями, пришлось попрыгать: сладкие фрукты для них подвесили на лианах.
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Новости Великобритании. Время дарить подарки: настоящее Рождество устроили сотрудники для обитателей лондонского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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