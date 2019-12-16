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Реальные доходы белорусов показали минимальный рост с начала 2018 года

17.12.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благосостояние белорусов, по официальной статистике, замедлило рост. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-октябре этого года выросли на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это самый низкий показатель с января 2018 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе-октябре, как и год назад, занимала 64,1%. На доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в январе-октябре нынешнего года приходилось 7,8% (год назад — 8%), трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4% (год назад — 23,5%), доходы от собственности и прочие доходы — 4,7% (год назад — 4,4%).

Власти прогнозируют, что в этом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов вырастут на 3,4% к 2018 году (в первом квартале — на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, во втором — на 2,8%, в третьем — на 3,1%, в четвертом — на 3,4%).

В 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 8% к предыдущему году (при прогнозе властей в 3,2%), а в 2017-м — на 2,4%. В 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

 
 
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Благосостояние белорусов, по официальной статистике, замедлило рост.
 
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