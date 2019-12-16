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Реальные доходы белорусов показали минимальный рост с начала 2018 года
Источник материала: Tut.by
Благосостояние белорусов, по официальной статистике, замедлило рост. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-октябре этого года выросли на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это самый низкий показатель с января 2018 года.
Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе-октябре, как и год назад, занимала 64,1%. На доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в январе-октябре нынешнего года приходилось 7,8% (
Власти
В 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения
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Благосостояние белорусов, по официальной статистике, замедлило рост.
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