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«То, что хотят получить дети». В Минской области началась акция «Чудеса на Рождество»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» началась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в Солигорске подарки получили более сотни детей. С конца декабря волонтеры с концертными программами и сюрпризами начнут посещать многодетные семьи и детские дома.
Артем Жовнерик, первый секретарь Солигорского районного комитета БРСМ:
Акция продлится до старого Нового года. К ней могут присоединиться все желающие, чтобы подарить немного доброты детям накануне самого волшебного праздника.
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» началась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Солигорске подарки...
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