ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«То, что хотят получить дети». В Минской области началась акция «Чудеса на Рождество»

17.12.2019 18:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» началась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«То, что хотят получить дети». В Минской области началась акция «Чудеса на Рождество»

Только в Солигорске подарки получили более сотни детей. С конца декабря волонтеры с концертными программами и сюрпризами начнут посещать многодетные семьи и детские дома.

«То, что хотят получить дети». В Минской области началась акция «Чудеса на Рождество»

Артем Жовнерик, первый секретарь Солигорского районного комитета БРСМ:
Как правило это какие-то развивающие игрушки, это спортивный инвентарь, это сладкие призы, это мягкие игрушки. То есть то, что хотят получить дети к Новому году, к Рождеству. Ну, кроме, конечно, мобильных телефонов.

«То, что хотят получить дети». В Минской области началась акция «Чудеса на Рождество»

Акция продлится до старого Нового года. К ней могут присоединиться все желающие, чтобы подарить немного доброты детям накануне самого волшебного праздника.

Люди в материале: Артем Жовнерик
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» началась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Солигорске подарки...
 
Новости дня
Новости разные
 
РОЧС проверил Гусевицкий детский сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика