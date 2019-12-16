Правоохранители Беларуси и России изъяли в Подмосковье наркотики на $1,5 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники наркоконтроля Беларуси и России пресекли деятельность международной наркогруппировки, которая действовала в Подмосковье. Правоохранители изъяли более 14 кг метадона на 1,5 млн долларов, сообщает агентство БЕЛТА .

Организатором и активным участником группировки являлся житель Могилева. В Подмосковье он купил частный дом и оборудовал его под нарколабораторию.

Правоохранители задержали организатора и соучастника преступной группы. Было изъято более 14 кг метадона, более 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК России. Им грозит до 20 лет лишения свободы.