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Правоохранители Беларуси и России изъяли в Подмосковье наркотики на $1,5 млн
17.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники наркоконтроля Беларуси и России пресекли деятельность международной наркогруппировки, которая действовала в Подмосковье. Правоохранители изъяли более 14 кг метадона на 1,5 млн долларов, сообщает агентство
Организатором и активным участником группировки являлся житель Могилева. В Подмосковье он купил частный дом и оборудовал его под нарколабораторию.
Правоохранители задержали организатора и соучастника преступной группы. Было изъято более 14 кг метадона, более 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК России. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что
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Удалось пресечь деятельность международной наркогруппировки. Ее организатором являлся житель Могилева.
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