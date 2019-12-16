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Геннадий Пальчик: «Будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики»

17.12.2019 19:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С 1 сентября в Академии управления будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики, информационного государства», рассказал ректор Геннадий Пальчик во время съёмок программы «В обстановке мира».

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Что касается переподготовки и повышения квалификации, нам поставлена задача и уже, со второго семестра этого года, и с 1 сентября это уже будет достаточно массовый набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики, информационного государства». То есть эти программы повышения квалификации, переподготовки сейчас проходят установленную экспертизу, аккредитацию. И они будут использованы в образовательном процессе. И востребованность такова, что у нас есть госзаказ – бюджетные места, но сейчас мы уже видим, что они будут востребованы на платной основе, и сейчас мы уже имеем заявки.

Также эксперты обсудили:

– какой опыт парламентских выборов стоит учесть во время предстоящей президентской избирательной кампании

– возможные изменения в административном кодексе и других законодательных актах

– каким должен быть руководитель в Беларуси

Смотрите 18 декабря в 20.30 на СТВ.

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С 1 сентября в Академии управления будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики, информационного государства»,...
 
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