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Геннадий Пальчик: «Будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики»
Источник материала: СТВ
С 1 сентября в Академии управления будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики, информационного государства», рассказал ректор Геннадий Пальчик во время съёмок программы
Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Также эксперты обсудили:
– какой опыт парламентских выборов стоит учесть во время предстоящей президентской избирательной кампании
– возможные изменения в административном кодексе и других законодательных актах
– каким должен быть руководитель в Беларуси
Смотрите 18 декабря в 20.30 на СТВ.
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Геннадий Пальчик: «Будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики»
С 1 сентября в Академии управления будет набор на переподготовку «Государственное управление в условиях цифровой экономики, информационного государства»,...
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