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2 января будет выходным без переносов, но 4-го всё равно будем работать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко распорядился сделать 2 января выходным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем без переносов, последующих отработок и на постоянной основе. Указ об этом подписан 17 декабря. Таким образом, наступление 2020-го белорусы будут отмечать два дня.
А вот суббота 4 января станет рабочей в связи с тем, что 6 января будет выходным накануне православного Рождества.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко распорядился сделать 2 января выходным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем без переносов,...
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